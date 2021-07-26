Баженов прокомментировал экологическую повестку ВЭФ-2021

Телеведущий Тимофей Баженов прокомментировал тему изменения климата, которая станет одной из основных в повестке дня Восточного экономического форума-2021. Из-за серьезного ущерба, который нанесен природе российского Дальнего Востока и Сибири в результате незаконных вырубок тайги и лесных пожаров, требуется слаженная работа государства, общественности и лесопромышленников по восстановлению лесов.

"Тема системного подхода к сохранению и восстановлению лесов становится вдвойне актуальной для нашей страны в связи с намерением европейских стран внедрить углеродный налог. Потребление энергоресурсов приводит к усилению парникового эффекта. В перспективе с отечественных компаний, получивших доступ к европейским рынкам, планируют брать деньги за нанесение ущерба окружающей среде. Гарантированный способ нейтрализовать углеродный след - последовательное компенсационное лесовосстановление", - акцентировал Тимофей Баженов.

Крупным отечественным экспортерам в недалеком будущем станет экономически целесообразнее засадить лесом требуемую для компенсации углеродного следа площадь, а не перечислять западным правительствам или негосударственным структурам денежные средства за углеродные единицы, считает Тимофей Баженов. Инвестиции в лесовосстановление могут получить статус составной части масштабного государственного проекта "Сохранение лесов". Россия, по мнению лидера общественного движения, имеет реальные возможности заработать миллиарды долларов на рынке углеродных единиц. В результате многие сферы отечественной "зеленой экономики" получат мощный толчок для роста.

Последовательная и системная работа по выращиванию ценных пород леса, которые активно используются в хозяйственной деятельности человека, дает возможность использовать освоенные лесные участки на протяжении десятков лет. Такая рациональность и разумность в использовании уже освоенных участков дикого леса сохранит рабочие места в лесопромышленной сфере населенных пунктов отдаленных регионов России.

Баженов резюмировал, что для участия в таких площадках по обсуждению мировых проблем, как Восточный экономический форум, приезжают специалисты мирового уровня. Этот форум станет местом, где ученые, бизнесмены и представители государственных властных структур продолжат поиск современных решений для преодоления экологических проблем и природосбережения.

ВЭФ-2021 пройдет с 2 по 4 сентября этого года во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета.