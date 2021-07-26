Единая дальневосточная авиакомпания запустила регулярные рейсы

Единая дальневосточная авиакомпания начала регулярные полеты между городами ДФО. В понедельник первые воздушные суда отправились по маршрутам Хабаровск - Шахтерск и Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский. На завтра запланирован рейс из Хабаровска в Ноглики.

Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, полеты по этим направлениям будут выполняться дважды в неделю самолетами DHC-8 Q400. Билет в одну сторону обойдется в 4,5-5,6 тысячи рублей.

"Открытие новых социально значимых рейсов - это старт дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов", - говорится в сообщении перевозчика.

Напомним, в пилотный перечень маршрутов единой дальневосточной авиакомпании вошли почти все регионы Дальнего Востока. Как ранее отмечал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, многие направления либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР.

Основу авиапарка компании составят самолеты вместимостью от 30 до 80 человек, которые способны выполнять полеты на расстояние свыше двух тысяч километров и приземляться на грунтовые взлетно-посадочные полосы.

Справка "РГ"

Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе авиаперевозчика "Аврора". В нее вошли несколько региональных авиакомпаний.