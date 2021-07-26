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26.07.2021 05:53
Рубрика: Общество

Камчатские школьники устроили танцевальный флешмоб на вершине вулкана

Текст: Дина Непомнящая

Активисты Российского движения школьников (РДШ) из Камчатского края совершили восхождение на вулкан Горелый в рамках проекта "Открывай Камчатку". В походе приняли участие 26 человек: дети, их родители и учителя.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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- Восхождение заняло чуть больше двух часов. На вершине водрузили флаг РДШ. Был туман и ветер, но ребята не расстроились и станцевали победный танец под гимн РДШ "Гори ясно", - рассказал председатель движения на Камчатке Виктор Симчугов.

После спуска туристы пообедали у подножия вулкана, а после посетили водопад Спокойный и отправились купаться в Верхнепаратунских термальных источниках.

Для активистов РДШ это уже не первое восхождение. На прошлой неделе они поднялись на Авачинский вулкан. Так они решили выразить поддержку спортсменам-олимпийцам. В кратере вулкана ребята станцевали победный танец, чем положили начало флешмобу.

Перед восхождениями в течение месяца участники походов проходили теоретическую и практическую подготовку, учились работать в команде. В августе и сентябре активисты планируют совершить новые поездки в рамках проекта "Открывай Камчатку!".

В регионах Общество Семья и дети Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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