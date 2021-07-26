Мишустин прилетел на Курильские острова

Спустя почти год со своего первого визита на Дальний Восток премьер-министр Михаил Мишустин вернулся в регион с новой рабочей поездкой. В понедельник утром самолет главы правительства приземлился на Сахалине.

Пролетев немало часов практически над всей страной, премьер на этом не остановился. Он поменял самолет и направился на остров Итуруп, входящий в гряду Курильских островов.

У Мишустина запланировано посещение поликлиники Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный".