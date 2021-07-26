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Рубрика: Власть

Мишустин прилетел на Курильские острова

Текст: Владимир Кузьмин (о. Итуруп)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Спустя почти год со своего первого визита на Дальний Восток премьер-министр Михаил Мишустин вернулся в регион с новой рабочей поездкой. В понедельник утром самолет главы правительства приземлился на Сахалине.

Мишустин поручил своим замам проконтролировать ситуацию с ЧП на Транссибе

Пролетев немало часов практически над всей страной, премьер на этом не остановился. Он поменял самолет и направился на остров Итуруп, входящий в гряду Курильских островов.

У Мишустина запланировано посещение поликлиники Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный".

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