На камчатском вулкане Шивелуч произошел парогазовый выброс

Парогазовый выброс, содержащий незначительное количество пепла, зафиксировали на вулкане Шивелуч. Об этом сообщает ГУ МЧС Камчатского края со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Шлейф от выброса растянулся на 42 километра к востоку от исполина в сторону Озерного залива. Населенных пунктов на его пути не находится. Пеплопадов в жилых районах не регистрировалось. Местному населению ничего не угрожает.

Вблизи вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов. Туристов рядом Шивелучем, по официальным данным, сейчас нет.