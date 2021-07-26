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26.07.2021 05:25
Рубрика: Власть

На Колыме ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Текст: Ольга Коваль

В Магаданской области введена обязательная вакцинация от коронавируса во всех отраслях, где работники взаимодействуют с клиентами.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Постановление главного санитарного врача региона Светланы Корсунской опубликовано в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора. В нем перечислены все сферы, где вакцинация стала обязательной. В первую очередь это здравоохранение, образование, соцзащита, торговля, бытовые услуги, общепит, общественный транспорт. Также в перечень попали работники детских оздоровительных лагерей, учреждений культуры, многофункциональных центров, финансовых организаций, ЖКХ.

Кроме того, привиться обязаны сотрудники рыбоперерабатывающих предприятий и экипажи промысловых судов. Аналогичные требования распространяются и на государственных служащих.

Работодатели должны обеспечить иммунизацию не менее 60 процентов своих сотрудников. Завершить вакцинацию необходимо до 15 сентября.

В этом же документе говорится, что в течение семи недель на Колыме отмечается значительный рост числа заболевших коронавирусом. Болеют чаще всего люди трудоспособного возраста. С начала пандемии в области зарегистрированы 9,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Выздоровели 8,7 тысячи человек, умерли 140. Вакцинировались более 29 тысяч человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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