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26.07.2021 00:40
Рубрика: Происшествия

Паводок в Забайкалье разрушил мост и размыл участок федеральной трассы

Текст: Дина Непомнящая (Забайкальский край)
Российская газета - Столичный выпуск № 166(8517)
Очередная волна паводков пришла в Забайкальский край. На всех водоемах региона уже несколько дней продолжает подниматься вода, которая затапливает дома и приусадебные участки, дороги. А в пятницу из-за разгула стихии рухнул железнодорожный мост на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской магистрали. Восстановить его и открыть по нему движение поездов удалось лишь в воскресенье.
В пятницу мост на перегоне Куэнга - Укурей паводка не выдержал, но уже вчера его восстановили и по нему прошли первые поезда. Фото: Андрей Гурулев / Вице-премьер правительства Забайкалья В пятницу мост на перегоне Куэнга - Укурей паводка не выдержал, но уже вчера его восстановили и по нему прошли первые поезда. Фото: Андрей Гурулев / Вице-премьер правительства Забайкалья
В пятницу мост на перегоне Куэнга - Укурей паводка не выдержал, но уже вчера его восстановили и по нему прошли первые поезда. Фото: Андрей Гурулев / Вице-премьер правительства Забайкалья

Инженерное сооружение находится близ села Нижняя Куэнга Сретенского района. Пострадавших в результате обрушения, к счастью, не было. Но из-за аварии остановилось движение всех поездов. На железной дороге встали грузы и несколько тысяч пассажиров.

В воскресенье ремонт моста завершился, по нему в тестовом режиме проехали первые поезда - сначала порожний грузовой, следом же грузовой состав

Работы по восстановлению моста велись круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия. И в воскресенье ремонт завершился, по нему проехали первые поезда. "Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае, - сообщили в РЖД. А воскресным вечером стало известно, что по мосту проехали первые пассажирские поезда.

Пока в Сретенском районе разбирались с аварией на железной дороге, в Шилкинском проблем подкинула автомобильная. Паводок размыл участок проезжей части на 193-м километре федеральной трассы "Амур" Чита - Хабаровск в районе села Богомягково.

Проезд пришлось перекрыть. Автомобилям предложили строить маршрут по альтернативному пути по автодороге Чита - Забайкальск до Могойтуя, затем по региональной трассе Могойтуй - Сретенск - Олочи до Митрофаново. В этом районе подтопило 500 домов. Всего в Забайкалье таких было около 650. За выходные ситуация немного наладилась, и из части жилых помещений вода ушла.

В Бурятии паводок подтопил два района

По последним данным, в Забайкалье подтопленными остаются 16 жилых домов и 908 приусадебных участков, 12 низководных мостов, из которых три полностью разрушены, а также три участка муниципальных автодорог. Развернуто шесть пунктов временного размещения. Жителям пострадавших территорий вертолетами МЧС доставляют гуманитарную помощь. Губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что в такой сложной ситуации нужна помощь всех жителей региона и попросил их не оставаться равнодушными к проблеме.

- Я прошу добровольцев выезжать на пострадавшие территории и оказывать помощь, - заявил глава региона. - Особенно людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, семьям с детьми. Обращаюсь и к предпринимателям. Если есть возможность, помогите водой, продовольствием, постельным бельем и другими хозяйственно-бытовыми вещами.

Губернатор также призвал чиновников контролировать восстановительные работы и видеть нужды всех людей, чтобы никто не был забыт и всем оказали помощь.

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