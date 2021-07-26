Ростехнадзор остановил работу крупнейшего на Сахалине угольного разреза

Сахалинское управление Ростехнадзора приостановило работу "Солнцевского угольного разреза" из-за нарушений обязательных требований промышленной безопасности. Всего обнаружено 39 недочетов.

Так, работы осуществлялись с отклонением от проектной документации и инженерно-геологических условий, а опасные зоны не были огорожены и обозначены предупредительными знаками. Кроме того, на одном из участков открытых горных работ нашли 10 очагов возгорания - при этом тушение эндогенных пожаров не проводилось. Отсутствовали и меры, препятствующие сползанию отвалов, не велся отвод грунтовых, паводковых и ливневых вод.

По выводам специалистов, все это угрожало жизни и здоровью людей, а также могло нанести ущерб окружающей среде и имуществу третьих лиц. В результате проверки был оформлен протокол о запрете деятельности на 30 суток, а в отношении юрлица и должностных лиц предприятия возбуждены административные дела.