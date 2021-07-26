У жителя Камчатки нашли тонну краба

В селе Соболево инспектор ДПС в рамках операции "Путина-2021" остановил легковушку, в которой нашли 39 мешков с половинками камчатского краба общей массой 1170 килограммов. Об этом сообщается на сайте УМВД по Камчатскому краю.

Документов, подтверждающих законность добычи морепродуктов, водитель не имел. Вся продукция изъята. Сумма ущерба составила почти 4,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Проводится расследование.

В ведомстве добавили, что операцию "Путина-2021" полицейские проводили совместно с сотрудником погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району.