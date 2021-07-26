В Хабаровске открылся логистический почтовый центр

В 5,5 раза - до 14 миллионов единиц в месяц - в ближайшем будущем сможет увеличиться объем обрабатываемых почтовых отправлений на Дальнем Востоке. Это стало возможно благодаря открытию в Хабаровске логистического почтового центра "Почты России" и ВТБ. Сейчас он начал работу в тестовом режиме. В терминале площадью более 21 000 квадратных метров идут пуско-наладочные работы.

Логистический центр в Хабаровске стал вторым сортировочным хабом, построенным в рамках проекта "Национальные логистические технологии". Инвестиции в строительство и оборудование составили 2,3 миллиарда рублей. Проект совместно реализуют "Почта России" и группа ВТБ. Первый такой центр был открыт в Новосибирске. Его тестовый запуск начался в декабре 2020 года, а в феврале обработка почты перешла уже в стандартный режим. Сибирский ЛПЦ расположен в непосредственной близости от международного аэропорта Толмачево. В Хабаровске его также разместили рядом с авиаузлом - аэропортом имени Невельского. Он станет ключевым логистическим объектом в ДФО по обработке почты.

В терминал входят зона сортировки посылок, мелких пакетов и писем, склад для сбора и хранения интернет-заказов, место авиаобмена и зона службы авиационной безопасности.

- Для нас это очень важный инфраструктурный проект, который в перспективе позволит нам обеспечить быстрой доставкой все население страны, - отметил гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов.