В Сахалинскую область пришла рекордная по продолжительности жара

Весь июль на Сахалине и Курильских островах температура воздуха держится на отметках плюс 30-35 градусов. Для региона это рекорд.

"Такой продолжительной жары никогда не было в Сахалинской области за историю наблюдений", - рассказали ТАСС в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В последний месяц в регионе не только держатся необычно высокие температуры, но и не выпадают осадки. При этом влажность воздуха повышена, поскольку островная область окружена водой. Из-за этого людям тяжелее переносить жару.