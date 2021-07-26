За сутки в России подтверждено 23 239 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России выявлено 23 239 пациентов с COVID-19 в 84 регионах страны, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,2% без клинических проявлений

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2629

2 Московская область 2161

3 Санкт-Петербург 1929

4 Нижегородская область 529

5 Свердловская область 494

6 Красноярский край 483

7 Воронежская область 478

8 Пермский край 426

9 Ростовская область 391

10 Республика Крым 389

11 Иркутская область 389

12 Омская область 371

13 Самарская область 335

14 Хабаровский край 326

15 Челябинская область 321

16 Оренбургская область 317

17 Волгоградская область 313

18 Ставропольский край 304

19 Брянская область 299

20 Забайкальский край 298

21 Астраханская область 290

22 Республика Коми 280

23 Тюменская область 272

24 Алтайский край 269

25 Ульяновская область 260

26 Приморский край 260

27 Тверская область 259

28 Краснодарский край 257

29 Республика Башкортостан 253

30 Мурманская область 250

31 Липецкая область 244

32 Ленинградская область 244

33 Саратовская область 241

34 Пензенская область 229

35 Вологодская область 227

36 Республика Бурятия 225

37 Калининградская область 217

38 Архангельская область 217

39 Владимирская область 212

40 Новосибирская область 209

41 Смоленская область 205

42 Ярославская область 205

43 Республика Дагестан 205

44 Кемеровская область 203

45 Ханты-Мансийский автономный округ 198

46 Курская область 191

47 Республика Тыва 180

48 Республика Хакасия 178

49 Севастополь 172

50 Республика Карелия 170

51 Новгородская область 161

52 Удмуртская Республика 149

53 Тульская область 144

54 Белгородская область 139

55 Костромская область 138

56 Амурская область 133

57 Рязанская область 133

58 Калужская область 132

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 129

60 Курганская область 124

61 Псковская область 123

62 Кировская область 122

63 Томская область 121

64 Чеченская Республика 121

65 Республика Калмыкия 118

66 Республика Саха (Якутия) 115

67 Ивановская область 114

68 Сахалинская область 105

69 Тамбовская область 97

70 Кабардино-Балкарская Республика 84

71 Орловская область 82

72 Республика Мордовия 69

73 Республика Чувашия 69

74 Республика Марий Эл 60

75 Республика Северная Осетия-Алания 59

76 Карачаево-Черкесская Республика 58

77 Республика Ингушетия 54

78 Камчатский край 51

79 Республика Адыгея 51

80 Республика Татарстан 51

81 Республика Алтай 49

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 29

84 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 149 780 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1 Чукотский автономный округ 0%

2 Москва 0,18%

3 Орловская область 0,21% За последние сутки подтверждено 727 смертей Москва 101 Санкт-Петербург 70 Краснодарский край 29 Нижегородская область 28 Иркутская область 26 Московская область 20 Пензенская область 19 Пермский край 18 Красноярский край 17 Свердловская область 16 Алтайский край 16 Воронежская область 14 Волгоградская область 14 Ульяновская область 14 Саратовская область 13 Владимирская область 12 Челябинская область 12 Омская область 12 Брянская область 11 Астраханская область 11 Липецкая область 10 Ленинградская область 10 Ростовская область 10 Самарская область 10 Тюменская область 10 Республика Бурятия 10 Республика Коми 9 Новосибирская область 9 Рязанская область 8 Тульская область 8 Мурманская область 8 Кемеровская область 7 Республика Крым 6 Карачаево-Черкесская Республика 6 Ставропольский край 6 Республика Башкортостан 6 Республика Марий Эл 6 Удмуртская Республика 6 Республика Чувашия 6 Смоленская область 5 Ярославская область 5 Вологодская область 5 Хабаровский край 5 Белгородская область 4 Ивановская область 4 Тверская область 4 Севастополь 4 Республика Дагестан 4 Оренбургская область 4 Ханты-Мансийский автономный округ 4 Томская область 4 Республика Саха (Якутия) 4 Забайкальский край 4 Приморский край 4 Калужская область 3 Курская область 3 Орловская область 3 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Республика Калмыкия 3 Чеченская Республика 3 Новгородская область 2 Псковская область 2 Республика Ингушетия 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Республика Мордовия 2 Кировская область 2 Магаданская область 2 Сахалинская область 2 Республика Адыгея 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 За весь период по России умерло 154 601 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 200 человек Москва 4580 Московская область 1675 Санкт-Петербург 1298 Нижегородская область 492 Свердловская область 406 Пермский край 303 Воронежская область 291 Ростовская область 291 Омская область 255 Красноярский край 250 Самарская область 231 Брянская область 227 Забайкальский край 223 Ульяновская область 219 Тюменская область 209 Челябинская область 208 Саратовская область 197 Тверская область 189 Кемеровская область 185 Владимирская область 179 Республика Карелия 178 Вологодская область 173 Республика Дагестан 166 Архангельская область 163 Волгоградская область 159 Оренбургская область 159 Калининградская область 154 Хабаровский край 141 Курская область 124 Рязанская область 109 Новгородская область 109 Республика Коми 101 Кировская область 97 Ямало-Ненецкий автономный округ 97 Смоленская область 92 Калужская область 91 Ставропольский край 90 Ярославская область 89 Курганская область 86 Республика Хакасия 78 Сахалинская область 78 Ивановская область 76 Орловская область 75 Севастополь 75 Ханты-Мансийский автономный округ 75 Алтайский край 72 Республика Бурятия 72 Ленинградская область 71 Республика Тыва 67 Приморский край 67 Амурская область 59 Тульская область 56 Республика Чувашия 52 Краснодарский край 51 Удмуртская Республика 49 Мурманская область 45 Иркутская область 45 Псковская область 44 Новосибирская область 44 Костромская область 43 Астраханская область 43 Республика Мордовия 41 Липецкая область 38 Томская область 37 Республика Крым 35 Республика Калмыкия 34 Тамбовская область 33 Республика Адыгея 33 Республика Башкортостан 32 Пензенская область 32 Республика Марий Эл 31 Кабардино-Балкарская Республика 30 Чеченская Республика 30 Белгородская область 26 Республика Северная Осетия - Алания 26 Республика Саха (Якутия) 22 Республика Ингушетия 17 Магаданская область 17 Республика Алтай 16 Карачаево-Черкесская Республика 13 Республика Татарстан 13 Камчатский край 10 Чукотский автономный округ 8 Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 506 834. Михаил Мишустин призвал активнее информировать граждан о вакцинации