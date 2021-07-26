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26.07.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 239 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России выявлено 23 239 пациентов с COVID-19 в 84 регионах страны, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,2% без клинических проявлений
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2629
  • 2 Московская область 2161
  • 3 Санкт-Петербург 1929
  • 4 Нижегородская область 529
  • 5 Свердловская область 494
  • 6 Красноярский край 483
  • 7 Воронежская область 478
  • 8 Пермский край 426
  • 9 Ростовская область 391
  • 10 Республика Крым 389
  • 11 Иркутская область 389
  • 12 Омская область 371
  • 13 Самарская область 335
  • 14 Хабаровский край 326
  • 15 Челябинская область 321
  • 16 Оренбургская область 317
  • 17 Волгоградская область 313
  • 18 Ставропольский край 304
  • 19 Брянская область 299
  • 20 Забайкальский край 298
  • 21 Астраханская область 290
  • 22 Республика Коми 280
  • 23 Тюменская область 272
  • 24 Алтайский край 269
  • 25 Ульяновская область 260
  • 26 Приморский край 260
  • 27 Тверская область 259
  • 28 Краснодарский край 257
  • 29 Республика Башкортостан 253
  • 30 Мурманская область 250
  • 31 Липецкая область 244
  • 32 Ленинградская область 244
  • 33 Саратовская область 241
  • 34 Пензенская область 229
  • 35 Вологодская область 227
  • 36 Республика Бурятия 225
  • 37 Калининградская область 217
  • 38 Архангельская область 217
  • 39 Владимирская область 212
  • 40 Новосибирская область 209
  • 41 Смоленская область 205
  • 42 Ярославская область 205
  • 43 Республика Дагестан 205
  • 44 Кемеровская область 203
  • 45 Ханты-Мансийский автономный округ 198
  • 46 Курская область 191
  • 47 Республика Тыва 180
  • 48 Республика Хакасия 178
  • 49 Севастополь 172
  • 50 Республика Карелия 170
  • 51 Новгородская область 161
  • 52 Удмуртская Республика 149
  • 53 Тульская область 144
  • 54 Белгородская область 139
  • 55 Костромская область 138
  • 56 Амурская область 133
  • 57 Рязанская область 133
  • 58 Калужская область 132
  • 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 129
  • 60 Курганская область 124
  • 61 Псковская область 123
  • 62 Кировская область 122
  • 63 Томская область 121
  • 64 Чеченская Республика 121
  • 65 Республика Калмыкия 118
  • 66 Республика Саха (Якутия) 115
  • 67 Ивановская область 114
  • 68 Сахалинская область 105
  • 69 Тамбовская область 97
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 84
  • 71 Орловская область 82
  • 72 Республика Мордовия 69
  • 73 Республика Чувашия 69
  • 74 Республика Марий Эл 60
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 59
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 58
  • 77 Республика Ингушетия 54
  • 78 Камчатский край 51
  • 79 Республика Адыгея 51
  • 80 Республика Татарстан 51
  • 81 Республика Алтай 49
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 29
  • 84 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 149 780 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1 Чукотский автономный округ 0%
  • 2 Москва 0,18%
  • 3 Орловская область 0,21%
За последние сутки подтверждено 727 смертей
  1. Москва 101
  2. Санкт-Петербург 70
  3. Краснодарский край 29
  4. Нижегородская область 28
  5. Иркутская область 26
  6. Московская область 20
  7. Пензенская область 19
  8. Пермский край 18
  9. Красноярский край 17
  10. Свердловская область 16
  11. Алтайский край 16
  12. Воронежская область 14
  13. Волгоградская область 14
  14. Ульяновская область 14
  15. Саратовская область 13
  16. Владимирская область 12
  17. Челябинская область 12
  18. Омская область 12
  19. Брянская область 11
  20. Астраханская область 11
  21. Липецкая область 10
  22. Ленинградская область 10
  23. Ростовская область 10
  24. Самарская область 10
  25. Тюменская область 10
  26. Республика Бурятия 10
  27. Республика Коми 9
  28. Новосибирская область 9
  29. Рязанская область 8
  30. Тульская область 8
  31. Мурманская область 8
  32. Кемеровская область 7
  33. Республика Крым 6
  34. Карачаево-Черкесская Республика 6
  35. Ставропольский край 6
  36. Республика Башкортостан 6
  37. Республика Марий Эл 6
  38. Удмуртская Республика 6
  39. Республика Чувашия 6
  40. Смоленская область 5
  41. Ярославская область 5
  42. Вологодская область 5
  43. Хабаровский край 5
  44. Белгородская область 4
  45. Ивановская область 4
  46. Тверская область 4
  47. Севастополь 4
  48. Республика Дагестан 4
  49. Оренбургская область 4
  50. Ханты-Мансийский автономный округ 4
  51. Томская область 4
  52. Республика Саха (Якутия) 4
  53. Забайкальский край 4
  54. Приморский край 4
  55. Калужская область 3
  56. Курская область 3
  57. Орловская область 3
  58. Тамбовская область 3
  59. Республика Карелия 3
  60. Республика Калмыкия 3
  61. Чеченская Республика 3
  62. Новгородская область 2
  63. Псковская область 2
  64. Республика Ингушетия 2
  65. Кабардино-Балкарская Республика 2
  66. Республика Мордовия 2
  67. Кировская область 2
  68. Магаданская область 2
  69. Сахалинская область 2
  70. Республика Адыгея 1
  71. Ямало-Ненецкий автономный округ 1

За весь период по России умерло 154 601 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 200 человек
  1. Москва 4580
  2. Московская область 1675
  3. Санкт-Петербург 1298
  4. Нижегородская область 492
  5. Свердловская область 406
  6. Пермский край 303
  7. Воронежская область 291
  8. Ростовская область 291
  9. Омская область 255
  10. Красноярский край 250
  11. Самарская область 231
  12. Брянская область 227
  13. Забайкальский край 223
  14. Ульяновская область 219
  15. Тюменская область 209
  16. Челябинская область 208
  17. Саратовская область 197
  18. Тверская область 189
  19. Кемеровская область 185
  20. Владимирская область 179
  21. Республика Карелия 178
  22. Вологодская область 173
  23. Республика Дагестан 166
  24. Архангельская область 163
  25. Волгоградская область 159
  26. Оренбургская область 159
  27. Калининградская область 154
  28. Хабаровский край 141
  29. Курская область 124
  30. Рязанская область 109
  31. Новгородская область 109
  32. Республика Коми 101
  33. Кировская область 97
  34. Ямало-Ненецкий автономный округ 97
  35. Смоленская область 92
  36. Калужская область 91
  37. Ставропольский край 90
  38. Ярославская область 89
  39. Курганская область 86
  40. Республика Хакасия 78
  41. Сахалинская область 78
  42. Ивановская область 76
  43. Орловская область 75
  44. Севастополь 75
  45. Ханты-Мансийский автономный округ 75
  46. Алтайский край 72
  47. Республика Бурятия 72
  48. Ленинградская область 71
  49. Республика Тыва 67
  50. Приморский край 67
  51. Амурская область 59
  52. Тульская область 56
  53. Республика Чувашия 52
  54. Краснодарский край 51
  55. Удмуртская Республика 49
  56. Мурманская область 45
  57. Иркутская область 45
  58. Псковская область 44
  59. Новосибирская область 44
  60. Костромская область 43
  61. Астраханская область 43
  62. Республика Мордовия 41
  63. Липецкая область 38
  64. Томская область 37
  65. Республика Крым 35
  66. Республика Калмыкия 34
  67. Тамбовская область 33
  68. Республика Адыгея 33
  69. Республика Башкортостан 32
  70. Пензенская область 32
  71. Республика Марий Эл 31
  72. Кабардино-Балкарская Республика 30
  73. Чеченская Республика 30
  74. Белгородская область 26
  75. Республика Северная Осетия - Алания 26
  76. Республика Саха (Якутия) 22
  77. Республика Ингушетия 17
  78. Магаданская область 17
  79. Республика Алтай 16
  80. Карачаево-Черкесская Республика 13
  81. Республика Татарстан 13
  82. Камчатский край 10
  83. Чукотский автономный округ 8
  84. Ненецкий автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 506 834.

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