За сутки в России подтверждено 23 239 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России выявлено 23 239 пациентов с COVID-19 в 84 регионах страны, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,2% без клинических проявлений
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2629
- 2 Московская область 2161
- 3 Санкт-Петербург 1929
- 4 Нижегородская область 529
- 5 Свердловская область 494
- 6 Красноярский край 483
- 7 Воронежская область 478
- 8 Пермский край 426
- 9 Ростовская область 391
- 10 Республика Крым 389
- 11 Иркутская область 389
- 12 Омская область 371
- 13 Самарская область 335
- 14 Хабаровский край 326
- 15 Челябинская область 321
- 16 Оренбургская область 317
- 17 Волгоградская область 313
- 18 Ставропольский край 304
- 19 Брянская область 299
- 20 Забайкальский край 298
- 21 Астраханская область 290
- 22 Республика Коми 280
- 23 Тюменская область 272
- 24 Алтайский край 269
- 25 Ульяновская область 260
- 26 Приморский край 260
- 27 Тверская область 259
- 28 Краснодарский край 257
- 29 Республика Башкортостан 253
- 30 Мурманская область 250
- 31 Липецкая область 244
- 32 Ленинградская область 244
- 33 Саратовская область 241
- 34 Пензенская область 229
- 35 Вологодская область 227
- 36 Республика Бурятия 225
- 37 Калининградская область 217
- 38 Архангельская область 217
- 39 Владимирская область 212
- 40 Новосибирская область 209
- 41 Смоленская область 205
- 42 Ярославская область 205
- 43 Республика Дагестан 205
- 44 Кемеровская область 203
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 198
- 46 Курская область 191
- 47 Республика Тыва 180
- 48 Республика Хакасия 178
- 49 Севастополь 172
- 50 Республика Карелия 170
- 51 Новгородская область 161
- 52 Удмуртская Республика 149
- 53 Тульская область 144
- 54 Белгородская область 139
- 55 Костромская область 138
- 56 Амурская область 133
- 57 Рязанская область 133
- 58 Калужская область 132
- 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 129
- 60 Курганская область 124
- 61 Псковская область 123
- 62 Кировская область 122
- 63 Томская область 121
- 64 Чеченская Республика 121
- 65 Республика Калмыкия 118
- 66 Республика Саха (Якутия) 115
- 67 Ивановская область 114
- 68 Сахалинская область 105
- 69 Тамбовская область 97
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 84
- 71 Орловская область 82
- 72 Республика Мордовия 69
- 73 Республика Чувашия 69
- 74 Республика Марий Эл 60
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 59
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 58
- 77 Республика Ингушетия 54
- 78 Камчатский край 51
- 79 Республика Адыгея 51
- 80 Республика Татарстан 51
- 81 Республика Алтай 49
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 29
- 84 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 149 780 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1 Чукотский автономный округ 0%
- 2 Москва 0,18%
- 3 Орловская область 0,21%
За последние сутки подтверждено 727 смертей
- Москва 101
- Санкт-Петербург 70
- Краснодарский край 29
- Нижегородская область 28
- Иркутская область 26
- Московская область 20
- Пензенская область 19
- Пермский край 18
- Красноярский край 17
- Свердловская область 16
- Алтайский край 16
- Воронежская область 14
- Волгоградская область 14
- Ульяновская область 14
- Саратовская область 13
- Владимирская область 12
- Челябинская область 12
- Омская область 12
- Брянская область 11
- Астраханская область 11
- Липецкая область 10
- Ленинградская область 10
- Ростовская область 10
- Самарская область 10
- Тюменская область 10
- Республика Бурятия 10
- Республика Коми 9
- Новосибирская область 9
- Рязанская область 8
- Тульская область 8
- Мурманская область 8
- Кемеровская область 7
- Республика Крым 6
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Ставропольский край 6
- Республика Башкортостан 6
- Республика Марий Эл 6
- Удмуртская Республика 6
- Республика Чувашия 6
- Смоленская область 5
- Ярославская область 5
- Вологодская область 5
- Хабаровский край 5
- Белгородская область 4
- Ивановская область 4
- Тверская область 4
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 4
- Оренбургская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Томская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Забайкальский край 4
- Приморский край 4
- Калужская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Калмыкия 3
- Чеченская Республика 3
- Новгородская область 2
- Псковская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Магаданская область 2
- Сахалинская область 2
- Республика Адыгея 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
За весь период по России умерло 154 601 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 200 человек
- Москва 4580
- Московская область 1675
- Санкт-Петербург 1298
- Нижегородская область 492
- Свердловская область 406
- Пермский край 303
- Воронежская область 291
- Ростовская область 291
- Омская область 255
- Красноярский край 250
- Самарская область 231
- Брянская область 227
- Забайкальский край 223
- Ульяновская область 219
- Тюменская область 209
- Челябинская область 208
- Саратовская область 197
- Тверская область 189
- Кемеровская область 185
- Владимирская область 179
- Республика Карелия 178
- Вологодская область 173
- Республика Дагестан 166
- Архангельская область 163
- Волгоградская область 159
- Оренбургская область 159
- Калининградская область 154
- Хабаровский край 141
- Курская область 124
- Рязанская область 109
- Новгородская область 109
- Республика Коми 101
- Кировская область 97
- Ямало-Ненецкий автономный округ 97
- Смоленская область 92
- Калужская область 91
- Ставропольский край 90
- Ярославская область 89
- Курганская область 86
- Республика Хакасия 78
- Сахалинская область 78
- Ивановская область 76
- Орловская область 75
- Севастополь 75
- Ханты-Мансийский автономный округ 75
- Алтайский край 72
- Республика Бурятия 72
- Ленинградская область 71
- Республика Тыва 67
- Приморский край 67
- Амурская область 59
- Тульская область 56
- Республика Чувашия 52
- Краснодарский край 51
- Удмуртская Республика 49
- Мурманская область 45
- Иркутская область 45
- Псковская область 44
- Новосибирская область 44
- Костромская область 43
- Астраханская область 43
- Республика Мордовия 41
- Липецкая область 38
- Томская область 37
- Республика Крым 35
- Республика Калмыкия 34
- Тамбовская область 33
- Республика Адыгея 33
- Республика Башкортостан 32
- Пензенская область 32
- Республика Марий Эл 31
- Кабардино-Балкарская Республика 30
- Чеченская Республика 30
- Белгородская область 26
- Республика Северная Осетия - Алания 26
- Республика Саха (Якутия) 22
- Республика Ингушетия 17
- Магаданская область 17
- Республика Алтай 16
- Карачаево-Черкесская Республика 13
- Республика Татарстан 13
- Камчатский край 10
- Чукотский автономный округ 8
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 506 834.