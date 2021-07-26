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26.07.2021 06:39
Рубрика: Происшествия

Замглавы Забайкалья оштрафовали за букет краснокнижных лилий

Текст: Ольга Коваль

Заместителя губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову привлекли к административной ответственности за ее фотографию с букетом краснокнижных лилий. Постановление об этом чиновница опубликовала на своей страничке в Instagram.

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"…27 июня в соцсети Instagram была опубликована фотография, где изображена Ванчикова, держащая Красоднев малый. …Учитывая, что Ванчикова приобрела редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид растения, занесенного в Красную книгу Забайкальского края, исполняющий обязанности министра природных ресурсов Андрей Павлов постановил назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех тысяч рублей", - говорится в документе.

В подтверждение того, что штраф выплачен, Аягма Ванчикова разместила там же снимок квитанции.

Справка "РГ"

Красоднев, или лилейник малый (лат. Hemerocállis) - травянистое многолетнее растение с крупными желтыми цветками. В России встречается на юге Сибири и Дальнего Востока. В Забайкалье растет на лугах, склонах и опушках сосновых и березовых лесов.

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