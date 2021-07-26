В заповеднике Приморья вспыхнул крупный пожар из-за аномальной жары

Семь лесных пожаров зарегистрированы в северных районах Приморского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Четыре из них полыхают на территории Сихотэ-Алинского заповедника. Их площадь около 350 гектаров, с огнем борются 90 человек и девять единиц техники.

По данным краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, пожары в Тернейском и Малокемском участковых лесничествах на площади три тысячи гектаров тушат 78 человек. Этой работой заняты специалисты парашютно-десантной пожарной службы, лесопожарной службы Приморской авиабазы и арендаторы участков. В борьбе со стихией задействованы 25 единиц техники.

Ситуация осложняется тем, что пожары полыхают в труднодоступных местах, вдалеке от автомобильных трасс, поэтому подобраться к ним очень трудно. Также мешает погода. В Приморье стоит небывалая жара, дождей практически нет. А сухие грозы увеличивают вероятность возникновения новых возгораний.