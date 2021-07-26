Губернатор Кировской области заболел коронавирусом

Новости

Регионы забрали из Фонда дольщиков заявки по 34 проблемным домам 12:28
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты 12:25
Кузнецова поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев 12:22
Пассажиров рейса "Белавиа" доставят в терминал Домодедово 12:18
В 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц - Сергунина 12:10
Памфилова попросила регионы помогать кандидатам при сборе подписей 11:55
В Оренбуржье трех девочек ударило током во время селфи на крыше вагона 11:53
В МИД РФ прибыл представитель посольства Японии 11:52
AirPods 3 дебютируют вместе с iPhone 13 11:52
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово 11:51
Более 70 тысяч россиян переселили из аварийного жилья за полгода 11:42
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-директора ФБК Жданова 11:41
Оперштаб: В Москве выявлено 2 629 новых случаев COVID-19 11:29
ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов "Гражданской платформы" на выборы 11:25
Южнокорейские лучники завоевали "золото" Олимпиады в командном турнире 11:24
Самолет из Минска подал сигнал тревоги над Белгородом 11:21
Американец Хэнкок стал олимпийским чемпионом по стендовой стрельбе в ските 11:19
Российские ватерполистки сыграли вничью с венгерками на Олимпиаде 11:09
Словенец Савшек выиграл "золото" в гребном слаломе на каноэ-одиночке 11:06
Модуль "Пирс" отстыкуют от МКС 26 июля 11:04
Представитель Роструда переизбран на пост вице-президента МАИТ 10:56
Вирусолог назвал новое потенциальное свойство вакцин от коронавируса 10:52
Том Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку 10:49
Джабаров: Японцам надо спокойно относиться к поездке Мишустина на Курилы 10:49
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 11:22
Рубрика: Общество

Губернатор Кировской области заболел коронавирусом

Текст: Яков Васильев

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Фото: iStock
Вирусолог назвал новое потенциальное свойство вакцин от коронавируса

"Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удаленно дома в Кирове. Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19", - написал Васильев.

Он также обратился к жителям Кировской области с просьбой не откладывать вакцинацию. По его словам, "прививка действительно помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий".

За последние сутки в Кировской области выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19. Ситуация с распространением инфекции в регионе напряженная.

"Количество тяжелых пациентов увеличивается, сохраняется тенденция к снижению возраста госпитализированных. Зафиксированы летальные случаи в возрасте от 27 до 40 лет", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Кировской области.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге
Россия начала строить "самолеты Судного дня"
Пушков назвал США "отступающей сверхдержавой"
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела