Губернатор Кировской области заболел коронавирусом

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удаленно дома в Кирове. Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19", - написал Васильев.

Он также обратился к жителям Кировской области с просьбой не откладывать вакцинацию. По его словам, "прививка действительно помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий".

За последние сутки в Кировской области выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19. Ситуация с распространением инфекции в регионе напряженная.

"Количество тяжелых пациентов увеличивается, сохраняется тенденция к снижению возраста госпитализированных. Зафиксированы летальные случаи в возрасте от 27 до 40 лет", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Кировской области.