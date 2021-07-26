"Красный крест" в Ульяновской области помог более 40 тысячам жителей

23 июля на территории Ульяновской области прошел форум региональных отделений Приволжского федерального округа Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест". В его работе принял участие глава региона Алексей Русских.

- Хочу выразить огромную благодарность всем представителям "Российского Красного Креста", волонтерам и НКО за активную работу и помощь, которую вы ежедневно оказываете миллионам наших соотечественников. Особенно хочется отметить достижения регионального отделения "Красного Креста". В сложный период пандемии коронавируса вы помогли более 40 тысячам нуждающихся жителей. В ходе совместного проекта с благотворительным "Фондом Тимченко" снабдили средствами индивидуальной защиты более 25 тысяч медиков. Вы активно развиваете гуманитарные, донорские проекты и заботитесь о незащищенных слоях населения, - подчеркнул глава региона.

На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ульяновской области, Общероссийским "Красным Крестом" и Ульяновским отделением организации. Алексей Русских отметил, что оно станет отправной точкой к более тесному сотрудничеству в сфере социальной защиты ульяновцев.

Участники съезда обсудили перспективные задачи "Российского Красного Креста", изучили лучшие практики, применяемые в сфере социального обслуживания населения. Отметим, ежегодно организация реализует до полутора тысяч гуманитарных программ и проектов. Опыт Ульяновского отделения признан лучшим в этой сфере и масштабируется на федеральный уровень.

- Ульяновское отделение - лидер организации в сфере социального обслуживания населения, ухода за одинокими пожилыми людьми и нуждающимися гражданами. Сегодня опыт Ульяновского отделения внедряется в других региональных отделениях. Нашей приоритетной задачей сейчас является создание общенациональной системы учебных центров во всех субъектах страны с единой образовательной базой на уровне центрального аппарата организации. Также мы продолжим укреплять программную деятельность по ряду направлений в области социальной защиты, в том числе пропаганде добровольного безвозмездного донорства крови, - рассказал председатель Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук.

Ульяновское отделение "Красного Креста" насчитывает более 180 сотрудников, 50 волонтеров и 13 местных отделений. Более 150 лет активисты помогают уязвимым слоям населения, оказывают помощь в чрезвычайных ситуациях и реализуют социальные программы на территории региона.

- Одним из приоритетных направлений нашей работы является организация полустационарного социального обслуживания по программе "Пункт здоровья". В Ульяновской области мы открыли 36 таких пунктов на территории девяти муниципальных образований. С 2019 года при поддержке Фонда президентских грантов открылись пункты проката технических и малых средств реабилитации в муниципалитетах - это очень востребовано среди местных жителей, - прокомментировала председатель Ульяновского регионального отделения "Российского Красного Креста" Елена Сибагатулина.

Региональное отделение активно участвует в оказании образовательных услуг. Например, для формирования профессиональных компетенций социальных работников совместно с УлГПУ имени И.Н. Ульянова создана базовая кафедра. Также организация задействована в развитии единой сети учебных центров "Красного Креста" по профессиональному обучению.