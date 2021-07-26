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26.07.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

В Башкирии задержали членов ОПГ, подозреваемых в похищении человека

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Туймазинском районе Башкирии по подозрению в похищении человека и вымогательстве задержали троих участников организованной преступной группы в возрасте от 33 до 50 лет.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю
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Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан Евгений Каневский, по версии следствия, в конце июня - начале июля 2021 года двое неизвестных, действовавших по указанию подозреваемых, обманным путем похитили 29-летнего работника автосервиса, жителя города Туймазы. Они вывезли его в безлюдное место, избили и потребовали деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший согласился выполнить их требования.

Через два дня с ним встретились сами подозреваемые. Угрожая расправой, они потребовали заплатить им до вечера 1,6 миллиона рублей, а не дождавшись денег, снова избили и продолжили вымогательство. Потерпевший согласился передать деньги, но обратился с заявлением в ФСБ.

Благодаря совместно проведенным с сотрудниками управления ФСБ по региону следственно-оперативным мероприятиям личность подозреваемых установили, их задержали и возбудили уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное организованной группой", пунктам "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере".

По месту жительства фигурантов изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Задержанные заключены под стражу. Следователи совместно с оперативниками ФСБ продолжают сбор доказательств, устанавливают других участников преступной группы, а также проверяют подозреваемых на причастность к иным преступлениям.

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