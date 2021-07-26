В Нижнем Новгороде арестована женщина, убившая трех сожителей

В Канавинском районе Нижнего Новгорода расследуется уголовное дело в отношении 50-летней женщины.

Как сообщает СК по региону, дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство человека. Однако, как удалось установить следователям, ранее обвиняемая дважды лишала жизни своих сожителей, причем в том же доме, где произошло третье убийство.

По версии следствия, утром 22 июля в квартире на улице Витебской нетрезвая женщина в ходе ссоры со своим 62-летним сожителем несколько раз ударила его ножом. От полученных ранений мужчина скончался. Свою вину женщина признала.

Как выяснилось, в тот день они отмечали день рождения погибшего. Мужчина приревновал свою подругу к соседу, из-за чего произошла ссора, которая закончилась трагедией.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.