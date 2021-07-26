В Оренбуржье трех девочек ударило током во время селфи на крыше вагона

В Оренбуржье три девочки-подростка получили поражения электрическим током: пострадавшие пытались сделать селфи на крыше вагона-цистерны.

Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, ЧП произошло накануне вечером на станции Халилово Южно-Уральской железной дороги. Около 21 часа девочки в возрасте 11, 13 и 14 лет делали селфи на крыше железнодорожной цистерны. В результате неосторожности подростков произошел несчастный случай.

Пострадавшие доставлены в горбольницу Орска. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается.

Ведется проверка. Особое внимание будет уделено, в том числе, профилактической работе с несовершеннолетними.