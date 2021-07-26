В Самарской области подростки пожаловались на эксплуатацию на фабрике

Прокуратура Самарской области проверит соблюдение трудового законодательства на фабрике в Жигулевске после публикаций в СМИ. "РГ" подтвердили эту информацию в прокуратуре региона.

Местные СМИ писали, что несколько детей от 12 до 17 лет жаловались с соцсетях на притеснение работодателя.

Сообщалось, что подростки в течение дня собирали коробки на кондитерской фабрике, а в результате им заплатили меньше обещанных денег.

Кроме того, дети жаловались на оскорбления со стороны взрослых работников фабрики.