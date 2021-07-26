В Саратове за избиение полицейских задержали пятерых парней

В Саратове пятеро молодых людей, в том числе несовершеннолетние, задержаны за избиение сотрудников полиции.

Как сообщает в понедельник областное управление СК, в ночь на субботу в центре города сотрудники отдела полиции № 6 по Фрунзенскому району на пешеходном проспекте Кирова попытались прекратить драку двух компаний молодых людей. В результате, как сообщает областное управление СК, сами подверглись нападению.

По данным СК, уличные хулиганы стали избивать полицейских руками и ногами, а один из правоохранителей был ранен в кисть руки ножом. В итоге четверых полицейских пришлось госпитализировать.

В дальнейшим коллеги пострадавших установили личности напавших на полицейских и доставили их следователю. Следствием задержаны 19-летний, двое 18-летних и двое 17-летних молодых людей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления - применения насилия, опасного для здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.