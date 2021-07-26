В Саратовской области отремонтировали 49 дорожных объектов

В Саратовской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" завершен ремонт 49 объектов. Всего в регионе в этом году планируется отремонтировать свыше 300 километров дорог.

Как сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в Саратове работы уже завершены на 40 участках дорог, в Энгельсе - на восьми участках. Кроме того построен участок автодороги Ершов - Чапаевка, которая ведет к известному санаторию - курорту.

- Готовность еще одиннадцати областных объектов превышает 90 процентов, - рассказал первый заместитель министра Алексей Быков.

Как отметили в министерстве, более 90 процентов региональных дорог в Саратовской области в этом году отремонтируют с применением новых технологий. Преимущественно ремонт будет выполняться по технологии холодного ресайклинга, когда используется старое дорожное покрытие. С помощью специальной техники старый асфальт измельчается в крошку, в него добавляются вяжущие вещества и полученная смесь укладывается на дорогу. Технология обладает рядом очевидных преимуществ, происходит экономия строительных материалов, соответственно, сокращаются транспортные перевозки, отсутствуют отходы при дорожных работах. В результате значительно снижается вредная нагрузка на окружающую среду. При правильном соблюдении технологии срок службы дорожного покрытия после такого ремонта увеличивается в несколько раз.

Один из важных дорожных объектов, который отремонтировали в этом году в рамках нацпроекта, эстакада через речку Гуселку на дороге Саратов - Усть-Курдюм. Это направление связывает областной центр с новым мостом через Волгу в районе села Пристанного, а также с кольцевой дорогой с выходом на аэропорт Гагарин. Ежедневно здесь проходят тысячи автомобилей.

Проезжая часть эстакады находилась в неудовлетворительном состоянии. Здесь заменили дорожную одежду с устройством гидроизоляции. Покрытие на мосту сделали двухслойным. Нижний слой выполнили из литого асфальтобетона по финской технологии, верхний слой уложили из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В этом году в нормативное состояние привели половину эстакады в направлении от Усть-Курдюма к Саратову.

В Заволжье в продолжается ремонт важной для местных жителей трассы "Пугачев - Перелюб". Дорога соединяет не только два районных центра, но и целый ряд сел. По трассе проходят маршрут школьных автобусов. По этой же дороге скорая помощь доставляет пациентов с серьезными заболеваниями сразу из двух районов в Пугачевскую центральную районную больницу. В прошлом году в порядок привели 10 километров дороги в Пугачевском районе и пять километров - в Перелюбском районе. В этом году в отремонтируют еще восьмикилометровый участок трассы.

В Аткарском районе на участке протяженностью восемь километров отремонтируют дорогу к селу Песчанка. Как надеются жители, после ремонта дороги будет восстановлено движение между селами рейсового автобуса. Еще одной дорогой Екатериновка - Альшанка - Бакуры - Ивановка - Зеленовка, где также ведутся ремонтные работы, пользуются не только саратовцы, но и жители соседней Пензенской области.

В результате запланированных работ за этот год доля региональных дорог, которые находятся в нормативном состоянии должна увеличится до 19 процентов. На территории Саратовской агломерации этот показатель будет значительно выше - до 80 процентов дорог станет соответствовать всем нормативным требованиям.