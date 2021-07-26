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26.07.2021 12:50
Рубрика: Общество

В Уфе определили стратегию борьбы за молодые таланты

Текст: Гульназ Данилова
В уфимском Конгресс-холле "Торатау" прошла стратегическая сессия Евразийского НОЦ "Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан".
Фото: Пресс-служба главы РБ Фото: Пресс-служба главы РБ
Фото: Пресс-служба главы РБ

Молодые ученые, студенты и школьники поделились своим видением развития и трансформации науки и образования с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, руководителем администрации главы РБ Александром Сидякиным, председателем комитета Совета Федерации по культуре, образованию и науке Лилией Гумеровой, советником главы региона по вопросам науки Русланом Казыхановым, заместителем премьер-министра республиканского правительства Азатом Бадрановым и главным гостем - сопредседателем Общероссийского народного фронта, руководителем образовательного центра "Сириус" Еленой Шмелевой.

Фото: Пресс-служба главы РБ

Глава региона рассказал, что Башкирия планомерно занимается укреплением потенциала, развитием науки и высшего образования.

- На эти цели мы направляем значительные усилия и ресурсы, - сказал Радий Хабиров. - Напомню, что президент России Владимир Владимирович Путин определил науку одним из стратегических приоритетов. Поэтому мы участвуем во всех крупных общероссийских программах, инициированных главой государства.

Первым шагом в этом направлении, по его словам, стало получение федерального статуса Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня.

Важным элементом Евразийского НОЦ станет IQ-парк - технопарк высоких технологий со статусом регионального оператора "Сколково". Он разместится в Уфе в комплексе на улице Заки Валиди, который долгое время простаивал.

Фото: Пресс-служба МГИМО
МГИМО будет готовить специалистов для Башкирии

Кроме того, запланировано строительство на южном склоне реки Белой межвузовского студенческого кампуса на 5 тысяч мест с развитой научно-образовательной и социальной инфраструктурой. Он будет максимально приближен к ведущим университетам республики, образуя вместе с ними единый научный городок.

Фото: Пресс-служба главы РБ

Радий Хабиров предложил Елене Шмелевой войти в состав наблюдательного совета Евразийского НОЦ в качестве заместителя председателя. Елена Шмелева предложение приняла с удовольствием, подчеркнув, что развитие регионов и России в целом неразрывно связано с образованием и подготовкой кадров.

- Это комплексная задача, связанная с развитием человеческого капитала, - сказала она. - Наша задача - в ближайшие пять лет путем законодательных инициатив, внедрения лучших практик, поддержки лучших педагогов и научных сотрудников укрепить эту систему.

Она констатировала, что в республике реализуются принципиально новые образовательные программы, которые охватывают все больше одаренных ребят, дают им возможности для самореализации.

- Для того чтобы они пришли в науку, важна просветительская деятельность, и в этом нужно опираться на сильные педагогические коллективы. Наставниками могут выступать и студенты. Башкортостан в этом плане имеет очень высокий потенциал, - подчеркнула она. - Ведущие педагоги и ученые выступают, по сути, заказчиками новой научной инфраструктуры. Сделанные с ее помощью прорывные достижения позволят вывести Евразийский НОЦ в число мировых лидеров и обеспечить инновационное развитие экономики республики. Важно ставить перед Евразийским НОЦ амбициозные задачи, обеспечить доступ молодых исследователей к его инфраструктуре.

Фото: Пресс-служба главы РБ

Это отвечает и интересам участников стратегической сессии, которые разработали дорожные карты по дальнейшим мерам поддержки молодых ученых: развивать лабораторную базу, активнее вовлекать школьников и студентов в научную деятельность. Особенно ребята отметили важность в повышении популярности профессии ученого и интереса к научным знаниям.

По итогам встречи было принято решение разработать госпрограмму по организации международных стажировок студентов, которая начнет действовать в 2022 году, а также взаимодействовать в рамках проекта НОЦ со Сколковским институтом науки и технологий и образовательным центром "Сириус".

Фото: Пресс-служба главы РБ

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Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин рассказал, что благодаря реализации проекта Евразийского НОЦ республика с начала 2021 года привлекла порядка 850 миллионов рублей. Полученные средства направлены на развитие институтов - участников проекта. Это рекордный объем инвестиций в региональную науку за последние нескольких лет. Он позволил значительно увеличить количество исследований, ускорить выход на рынок новых продуктов и технологий.

В регионах Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Евразийский научно-образовательный центр

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