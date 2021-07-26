В Ульяновскую детскую областную больницу поступит новое оборудование

49 единиц нового медицинского оборудования будет поставлено в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу в 2021 году. На эти цели направят 204 млн рублей из федерального бюджета.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Ульяновскую область.

Эти меры позволят увеличить объем высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, предоставляемой детям в областной больнице.

Напомним, 3 июня в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область Михаил Мишустин и глава региона Алексей Русских посетили областную детскую клиническую больницу (ОДКБ). Врачи рассказали, что больнице требуется современный цифровой рентген, новое УЗИ-оборудование, эндоскопические стойки и другие медицинские изделия. Их просьба была включена в перечень поручений по итогам поездки председателя правительства России в регион.

Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с региональными властями и проконтролировать, как расходуются средства.

Кроме того, на реконструкцию приемного отделения ОДКБ будет предусмотрено финансирование при формировании федерального бюджета на 2022-2024 годы. Соответствующее поручение дано региональным минздраву, минфину и минэкономразвития.