В Ульяновскую детскую областную больницу поступит новое оборудование

Новости

Регионы забрали из Фонда дольщиков заявки по 34 проблемным домам 12:28
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты 12:25
Кузнецова поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев 12:22
Пассажиров рейса "Белавиа" доставят в терминал Домодедово 12:18
В 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц - Сергунина 12:10
Памфилова попросила регионы помогать кандидатам при сборе подписей 11:55
В Оренбуржье трех девочек ударило током во время селфи на крыше вагона 11:53
В МИД РФ прибыл представитель посольства Японии 11:52
AirPods 3 дебютируют вместе с iPhone 13 11:52
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово 11:51
Более 70 тысяч россиян переселили из аварийного жилья за полгода 11:42
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-директора ФБК Жданова 11:41
Оперштаб: В Москве выявлено 2 629 новых случаев COVID-19 11:29
ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов "Гражданской платформы" на выборы 11:25
Южнокорейские лучники завоевали "золото" Олимпиады в командном турнире 11:24
Самолет из Минска подал сигнал тревоги над Белгородом 11:21
Американец Хэнкок стал олимпийским чемпионом по стендовой стрельбе в ските 11:19
Российские ватерполистки сыграли вничью с венгерками на Олимпиаде 11:09
Словенец Савшек выиграл "золото" в гребном слаломе на каноэ-одиночке 11:06
Модуль "Пирс" отстыкуют от МКС 26 июля 11:04
Представитель Роструда переизбран на пост вице-президента МАИТ 10:56
Вирусолог назвал новое потенциальное свойство вакцин от коронавируса 10:52
Том Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку 10:49
Джабаров: Японцам надо спокойно относиться к поездке Мишустина на Курилы 10:49
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 11:00
Рубрика: Власть

В Ульяновскую детскую областную больницу поступит новое оборудование

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
49 единиц нового медицинского оборудования будет поставлено в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу в 2021 году. На эти цели направят 204 млн рублей из федерального бюджета.
Фото: Минздрав Ульяновской области Фото: Минздрав Ульяновской области
Фото: Минздрав Ульяновской области

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Ульяновскую область.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Ульяновские ТОСы реализовали 40 социально значимых проектов

Эти меры позволят увеличить объем высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, предоставляемой детям в областной больнице.

Напомним, 3 июня в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область Михаил Мишустин и глава региона Алексей Русских посетили областную детскую клиническую больницу (ОДКБ). Врачи рассказали, что больнице требуется современный цифровой рентген, новое УЗИ-оборудование, эндоскопические стойки и другие медицинские изделия. Их просьба была включена в перечень поручений по итогам поездки председателя правительства России в регион.

Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с региональными властями и проконтролировать, как расходуются средства.

Кроме того, на реконструкцию приемного отделения ОДКБ будет предусмотрено финансирование при формировании федерального бюджета на 2022-2024 годы. Соответствующее поручение дано региональным минздраву, минфину и минэкономразвития.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге
Россия начала строить "самолеты Судного дня"
Пушков назвал США "отступающей сверхдержавой"
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии