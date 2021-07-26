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Рубрика: Происшествия

Бизнесмен расчистил лесную дорогу: селяне благодарят, полиция заводит уголовное дело

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Руководитель агропредприятия из райцентра Кадошкино Игорь Рогожин, невесело улыбаясь, говорит: "Мое дело простое - был бы человек, а статья найдется. Убедился на собственном опыте". По просьбе жителей трех окрестных сел он расчистил грунтовую дорогу в лесу и... стал фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. А сельчане горячо благодарят "злоумышленника" и собирают подписи в его защиту.
Игорь Рогожин: Вот кучка вещдоков. Все 33. В основном молодая поросль. Фото: Николай Гагарин Игорь Рогожин: Вот кучка вещдоков. Все 33. В основном молодая поросль. Фото: Николай Гагарин
Игорь Рогожин: Вот кучка вещдоков. Все 33. В основном молодая поросль. Фото: Николай Гагарин

- Верно говорят, от сумы да от тюрьмы не зарекайся, - продолжает Рогожин, крутя руль своего подпрыгивающего на ухабах "УАЗа". - Вот она - эта дорога, в детстве мы по ней на велосипедах к речке купаться ездили. Тогда, в советское время, грунтовку приводили в порядок здешние колхозы. А как не стало их, так и начала она приходить в негодность, зарастать самосевом...

Фото: РИА Новости
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Идея восстановить старую дорогу, напрямую соединявшую села Большая Поляна, Глушково и Паево с райцентром, была народной инициативой. Сельчане не раз обращались с такой просьбой к Рогожину как к главе районного подразделения крупного агрохолдинга.

- Мы всегда помогаем чем можем. К примеру, зимой трассы от снега в деревнях чистим. Благо техника есть, - рассказывает Игорь Рогожин. - Вот люди и рассудили по-хозяйски: по грунтовке из этих сел до Кадошкино шесть с половиной километров, а по главной дороге - 21. Сэкономим время и бензин! Да и "скорая" с пожарными при необходимости на 20 минут быстрее доберутся. А еще - если наши тракторы и комбайны на поля здесь поедут, то не будем асфальт на дороге тяжелой техникой разбивать. Всем хорошо!

Главы поселений даже направили Рогожину письменные ходатайства с просьбой привести в порядок грунтовую дорогу, чтобы использовать ее для сельхозтехники предприятия, сведя к минимуму вред для нового асфальта. "Эта дорога исторически сложившаяся, использовалась населением и автотранспортом с начала прошлого века, - отмечалось в письме руководителя Паевского сельского поселения Владимира Келина. - А ее косметический ремонт во много раз дешевле укладки нового асфальтобетонного покрытия и может осуществляться собственными силами подразделения".

- Был бы я не местный - мог бы отказаться. Но я же вырос здесь, меня тут все знают. Почему не пойти навстречу? Как закончились весенне-полевые работы, направил людей и технику на расчистку старой грунтовки, - рассказывает Игорь Александрович. - Восстанавливали мы ее в общей сложности неделю. Особенно тяжело пришлось на участке в 800-900 метров, проходившем через лес. Когда работа уже близилась к концу, появились лесничий и полицейские. И сказали, что мы нарушили закон: оказывается, по бумагам это не дорога, а межквартальная просека.

"Когда работа уже близилась к концу, появились лесничий и полицейские. И сказали, что мы нарушили закон"

Стражи порядка подсчитали поваленные бульдозером деревья - их оказалось ровно 33. Это три-четыре кубометра древесины общей стоимостью 5300 рублей. Но при оценке ущерба эту цифру, согласно утвержденной таксе, умножили на 50 - и получилось 269 тысяч рублей. А это уже серьезно.

- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере". О преступлении в полицию сообщил лесничий, - уточнили в МВД по Мордовии.

В райадминистрации пояснили, что в реестре автомобильных дорог местного значения эта дорога отсутствует, а за разрешением на реконструкцию никто не обращался.

Правда, на архивной карте 80-х годов злополучная грунтовка обозначена. И на схеме территориального планирования, утвержденной советом депутатов Кадошкинского района 25 ноября 2010 года, она тоже отмечена - как дорога, которая запланирована к переводу в статус трасс с твердым покрытием. О том, что такие планы существовали давно, свидетельствует и добротный железобетонный автомобильный мост у леса, спроектированный еще на излете СССР и сданный в эксплуатацию в начале 90-х. Куда должен был вести этот мост, если дороги за ним не было? На лесную просеку?

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- Испокон века там грунтовка шла! Мы каждый год просили и местное, и приезжее начальство ее в порядок привести, - говорит учительница Светлана Абаева из села Большая Поляна.

Тем временем районная газета публикует письма местных жителей с благодарностями в адрес Игоря Рогожина. В трех селах уже собрано более 500 подписей в его защиту. Люди знают, что для суда их мнение - слабый аргумент. Но надеются - а вдруг?

- Сейчас у меня горячая пора - и уборочная, и допросы... А тут еще вещественные доказательства охранять надо, - Рогожин показывает на небольшую кучу сваленных стволов. Среди них есть несколько деревьев покрупнее - 16 сантиметров в диаметре, но в основном - молодая поросль. Вот они - все 33, краской пронумерованы. Принял на ответственное хранение. Мужики подходили, хотели забрать баню топить, но я строго-настрого наказал, чтобы не трогали, пока суд да дело, а то меня привлекут еще за уничтожение улик. Я понимаю - закон есть закон, от ответственности не отказываюсь. Заплатим штраф, погасим ущерб, посадим новые деревья этой же осенью. Но - если по расчищенной дороге "скорая помощь" в село приедет втрое быстрее и спасет чью-то жизнь, неужели это не стоит тех деревьев?

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