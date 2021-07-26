Физик из США приехал в Томск, чтобы изучать озон

Новости

Представитель Роструда переизбран на пост вице-президента МАИТ 10:56
Том Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку 10:49
Джабаров: Японцам надо спокойно относиться к поездке Мишустина на Курилы 10:49
СК взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге 10:47
Российский тхэквондист Храмцов вышел в финал Олимпиады 10:41
Участок Сокольнической линии метро открыли раньше срока 10:40
Кудерметова и Веснина вышли в четвертьфинал парного олимпийского турнира 10:34
Французский парламент принял законопроект о санитарных пропусках 10:29
Виноградова не смогла завоевать медаль в ските на ОИ в Токио 10:23
В Москве мошенницы обманули пенсионерку более чем на полмиллиона рублей 10:22
Популярный у россиян курорт ужесточил порядок въезда для туристов 10:20
Иммунолог: 30-40% пациентов не смогут полностью оправиться от COVID-19 10:17
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 10:15
Волейболист Егор Клюка выразил готовность помочь шпажистам на Олимпиаде 10:11
Волейболист Волков отметил подготовку россиян к игре с американцами на ОИ 10:07
На камчатском вулкане Шивелуч произошел парогазовый выброс 10:02
В Петербурге нашли убитыми жену и сына адмирала в отставке 10:00
Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы 09:57
Улицы Лондона затопило после ливня 09:54
Турция показала сверхзвуковой дрон для своего авианосца 09:47
Роспотребнадзор напомнил о штрафах за дискриминацию инвалидов и детей 09:45
Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира по теннису 09:40
Началась укладка второго пути на железнодорожном мосту в Забайкалье 09:35
В Подольске налетчик напал с ножом на кассира магазина 09:34
В Москве утвердили алгоритм оказания медпомощи беременным с COVID-19 09:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
26.07.2021 10:42
Рубрика: Общество

Физик из США приехал в Томск, чтобы изучать озон

Текст: Никита Зайков
На базе Томского государственного университета (ТГУ) создана рабочая группа ученых, участвующих в международном проекте по изучению радиационных свойств озона, процессов его формирования и распада. Как сообщили в пресс-службе вуза, к коллективу присоединился профессор университета Центральной Флориды Вячеслав Кокоулин.
Фото: iStock Фото: Пресс-служба ТГУ
Фото: Пресс-служба ТГУ

В целом проект объединяет усилия исследователей из России, США, Франции и Венгрии, к тому же поддержан грантом Российского научного фонда. Результаты масштабной работы ученых, на молекулярном уровне рассматривающих взаимодействие озона с радиацией, помогут усилить качество наблюдений за состоянием озонового слоя Земли.

Фото: iStock
Прогнозы стихийных бедствий ученым поможет уточнять ближний космос

- Есть несколько методов наблюдения и исследования озонового слоя с поверхности Земли, с самолета или воздушного шара, со спутников, - поясняет Вячеслав Кокоулин. - Один из методов заключается в анализе поглощенной или отраженной озоном части излучения, источником которого может быть Солнце или сигнал, посланный с Земли. Например, чтобы узнать количество озона и плотность слоя, нужно знать характеристики озона по отношению к этому излучению. Это может быть ультрафиолетовая или инфракрасная часть спектра.

По словам ученого, знание характеристик озона по отношению к излучению и столкновениям с другими молекулами в атмосфере развивает понимание того, как озон образуется, с чем реагирует. Это необходимо для того, чтобы специалисты могли видеть его эволюцию и возможно даже контролировать процесс формирования озона.

Ученые ТГУ совместно с американским коллегой изучают реакции кислорода, атомарного кислорода и дополнительной третей молекулы при образовании стабильной молекулы озона. Для этого необходимо, чтобы часть энергии поглощали какие-то другие тела или процессы и в стратосфере это, как правило, столкновение с азотом. Скорость образования озона зависит от того, насколько быстро происходит эта реакция.

- Мы сделали расчет для скорости образования такого сорта реакции, считаем времена жизни озона в атмосфере, сейчас смотрим характеристики озона в возбужденных состояниях, - рассказывает Вячеслав Кокоулин. - Ведь он не сразу становится стабильным. Какое-то время молекулы О2 и О находятся вместе и непрерывно колеблются, а потом разлетаются, если нет никакого процесса, который бы заставил их остаться вместе.

Фото: iStock
Российские физики предложили новый метод вычисления темной энергии

Американский физик уверен, что благодаря личному присутствию на площадке ТГУ, исследования продвигаются хорошими темпами. Несмотря на все возможности дистанционного общения, оно не позволяет в полной мере использовать потенциал участников проекта.

К примеру, ученые в течение нескольких месяцев не могли привести к финальному виду расчеты формирования озона. Теперь же, за время двухнедельного визита коллеги из США, в Томске успели не только закончить эту работу, но и приступить к вычислению скоростей стабилизации озона.

Сейчас проект находится на финальной стадии. Физикам осталось закончить расчеты и опубликовать результаты. Однако Вячеслав Кокоулин надеется в перспективе набрать группу студентов ТГУ для изучения плазмы. По оценке профессора, физико-математическая подготовка в сибирском вузе неплохая. А значит, есть перспективы для двойных диссертаций, научных грантов и стипендий от университета Центральной Флориды.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
Пушков назвал США "отступающей сверхдержавой"
Россия начала строить "самолеты Судного дня"
Единая дальневосточная авиакомпания запустила регулярные рейсы
В России создадут 36 лабораторий для выявления новых вирусов
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела