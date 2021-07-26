Физик из США приехал в Томск, чтобы изучать озон

В целом проект объединяет усилия исследователей из России, США, Франции и Венгрии, к тому же поддержан грантом Российского научного фонда. Результаты масштабной работы ученых, на молекулярном уровне рассматривающих взаимодействие озона с радиацией, помогут усилить качество наблюдений за состоянием озонового слоя Земли.

- Есть несколько методов наблюдения и исследования озонового слоя с поверхности Земли, с самолета или воздушного шара, со спутников, - поясняет Вячеслав Кокоулин. - Один из методов заключается в анализе поглощенной или отраженной озоном части излучения, источником которого может быть Солнце или сигнал, посланный с Земли. Например, чтобы узнать количество озона и плотность слоя, нужно знать характеристики озона по отношению к этому излучению. Это может быть ультрафиолетовая или инфракрасная часть спектра.

По словам ученого, знание характеристик озона по отношению к излучению и столкновениям с другими молекулами в атмосфере развивает понимание того, как озон образуется, с чем реагирует. Это необходимо для того, чтобы специалисты могли видеть его эволюцию и возможно даже контролировать процесс формирования озона.

Ученые ТГУ совместно с американским коллегой изучают реакции кислорода, атомарного кислорода и дополнительной третей молекулы при образовании стабильной молекулы озона. Для этого необходимо, чтобы часть энергии поглощали какие-то другие тела или процессы и в стратосфере это, как правило, столкновение с азотом. Скорость образования озона зависит от того, насколько быстро происходит эта реакция.

- Мы сделали расчет для скорости образования такого сорта реакции, считаем времена жизни озона в атмосфере, сейчас смотрим характеристики озона в возбужденных состояниях, - рассказывает Вячеслав Кокоулин. - Ведь он не сразу становится стабильным. Какое-то время молекулы О2 и О находятся вместе и непрерывно колеблются, а потом разлетаются, если нет никакого процесса, который бы заставил их остаться вместе.

Американский физик уверен, что благодаря личному присутствию на площадке ТГУ, исследования продвигаются хорошими темпами. Несмотря на все возможности дистанционного общения, оно не позволяет в полной мере использовать потенциал участников проекта.

К примеру, ученые в течение нескольких месяцев не могли привести к финальному виду расчеты формирования озона. Теперь же, за время двухнедельного визита коллеги из США, в Томске успели не только закончить эту работу, но и приступить к вычислению скоростей стабилизации озона.

Сейчас проект находится на финальной стадии. Физикам осталось закончить расчеты и опубликовать результаты. Однако Вячеслав Кокоулин надеется в перспективе набрать группу студентов ТГУ для изучения плазмы. По оценке профессора, физико-математическая подготовка в сибирском вузе неплохая. А значит, есть перспективы для двойных диссертаций, научных грантов и стипендий от университета Центральной Флориды.