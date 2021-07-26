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26.07.2021 21:08
Рубрика: Власть

Комплексы "Ярс" проверяют на марше в Иркутской области

Текст: Юрий Гаврилов

В Иркутской дивизии РВСН идут учения, главная цель которых - проверить надежность и эффективность мобильных ракетных комплексов стратегического назначения "Ярс". Всего к этим тренировкам привлечено более тысячи военнослужащих и около ста единиц техники.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Реальные пуски ядерных ракет никто, разумеется, выполнять не будет. А вот проверить,  как их расчеты выполняют нормативы по развертыванию "Ярсов" в позиционных районах, генералы  посчитали необходимым. "Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения отрабатывают несколько десятков вводных. В том числе решают вопросы, связанные с надежной охраной "Ярсов" на марше и на позициях. А еще - занимаются поиском и уничтожением диверсионно-разведывательных формирований условного противника и нейтрализацией его взрывных устройств. Уже несколько лет в РВСН для этого используют  различную спецтехнику.

Так, для надежного прикрытия ядерных комплексов применяется не имеющая аналогов боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М". Созданная на базе бронетранспортера, она оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам. Машина имеет тепловизор для ночной разведки, эхолокационную аппаратуру и даже собственный беспилотник, который мониторит с воздуха местность, прилегающую к колонным путям "Ярсов". По утверждению конструкторов, "Тайфун-М" способен обнаруживать вражескую технику на расстоянии до пяти километров, а пеших диверсантов - с трех.

Еще в РВСН используют машину дистанционного разминирования "Листва" на новых физических принципах . Этот бронеавтомобиль оснастили блоком сверхвысокочастотного излучения, который заранее предупредит экипаж о грозящей опасности. С помощью электроники теперь можно обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров в секторе до 30 градусов.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Теперь, что касается собственно "Ярсов". Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев объявил, что этот ядерный комплекс, несущий боевое дежурство в шахтах и осуществляющий боевое патрулирование, стал основой нашей наземной стратегической группировки. На мобильные "Ярсы" уже перевели Йошкар-Олинскую, Тейковскую, Нижнетагильскую, Новосибирскую и Иркутскую ракетные дивизии. Перевооружение завершается в Барнаульском соединении РВСН. "Ярсами" шахтного базирования оснащают ракетную дивизию в Козельске.

При переходе с подвижных "Тополей" на "Ярсы" их количество не растет. Зато увеличивается мощность. В отличие от тех же "Тополей" головная часть "Ярсов" имеет не один, а несколько маневрирующих боевых блоков индивидуального наведения,  способных  поражать цели на дальности до 11 тысяч километров.

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