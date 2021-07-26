На Алтае в оздоровительном лагере 24 ребенка заболели COVID-19

Работу детского оздоровительного лагеря "Манжерок" в Республике Алтай приостановили из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном Министерстве образования и науки, на территории лагеря проводится внеплановая проверка.

Первый случай заражения COVID-19 в лагере "Манжерок" был зафиксирован 23 июля, у одного из детей диагностировали острую респираторную инфекцию, вызванную коронавирусом. Было решено взять анализы у всех 124 детей, находившихся в лагере, а также у его сотрудников. Результаты подтвердили заражение 24 воспитанников и трех вожатых.

Опасное заболевание появилось в лагере несмотря на то, что в начале каждой смены все сотрудники прошли ПЦР-тестирование. После выявления вспышки COVID-19 на территории лагеря приняты необходимые санитарно-эпидемиологические требования, лица, с которыми контактировали зараженные, были изолированы. Дети были переданы родителям. Ситуация в целом и служебная проверка в лагере находятся на контроле министерства.