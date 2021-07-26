По итогам "Технопрома-2021" разработают научно-технологические проекты

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке VIII Международного форума технологического развития "Технопром-2021". Он состоится 25-27 августа в новосибирском "Экспоцентре". Форум проводится правительством Новосибирской области.

Вице-премьер отметил, что форум включен в план основных мероприятий Года науки и технологий.

- Форум "Технопром-2021" проходит в Новосибирской области - регионе, который является одним из центров научных исследований, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В проект программы форума включено около 80 мероприятий. С каждым годом интерес к форуму растет. В 2019 году его участниками стали 8,5 тысячи ученых, экспертов, промышленников и новаторов. В 2021 году "Технопром" пройдет в гибридном формате и участников ожидается не меньше. Для всех мероприятий деловой программы предусмотрены как офлайн, так и онлайн режимы.

- Этот форум чрезвычайно важен не только для Новосибирской области, но и для всей страны. Все вопросы, которые на нем обсуждают, - цифровые, "зеленые" технологии и мегасайенс - стоят на повестке дня. Надеюсь, несмотря на все ограничения, форум будет представительным и в очередной раз станет не просто площадкой для обсуждения, а будет действительно практической площадкой для дальнейшего движения вперед, - прокомментировал первый заместитель председателя Госдумы РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

В свою очередь, глава региона Андрей Травников добавил, что форум является специализированной площадкой, на которой ученые, новаторы, представители власти и бизнеса, образовательной сферы не только показывают свои наработки, но и обсуждают механизмы модернизации, создания современной инфраструктуры научных исследований, коммерциализации инноваций и повышения эффективности экономики.

Дмитрий Чернышенко обратил особое внимание на то, что по итогам "Технопрома-2021" должен появиться набор конкретных проектов и инициатив, которые будут интегрированы в существующую программу научно-технологического развития.

Участники заседания оргкомитета решили доработать программу форума, исходя из поступивших предложений. Второе заседание оргкомитета планируется провести до 15 августа. На нем утвердят окончательную программу "Технопрома-2021". Предполагается, что пленарное заседание международного форума будет посвящено технологической трансформации как основе для перехода к "зеленой экономике".

Предварительная программа форума "Технопром-2021" размещена на сайте: https://форумтехнопром.рф/

Справка "РГ"

В заседании оргкомитета по подготовке форума "Технопром-2021" также приняли участие представители Минобрнауки, Минпромторга, Минприроды, Минпросвещения, Минэкономразвития, Совета Федерации РФ, РАН, корпораций "Роснано", "Росатом" и ряда других организаций.