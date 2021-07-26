Сибирские ученые нашли простой способ выявлять мышьяк в воде

Специалисты Сибирского федерального университета (Красноярск) придумали новый способ выявления мышьяка в жидкости. В рамках работы, проведенной совместно с сотрудниками других вузов, красноярские ученые предложили простой метод контроля качества питьевой воды, сообщили в пресс-службе СФУ.

Участники исследования разработали уникальные сорбенты и сконструировали картриджи, легко обнаруживающие две формы мышьяка. Теперь для этого не нужны кислоты, токсичные растворители и высокие температуры - достаточно пары "патронов" с сорбентами, полученными в лаборатории СФУ. Пресс-служба университета уточняет: создание этих веществ стало ключевым моментом исследования, опубликованного в журнале Analytica Chimica Acta.

Получившиеся сорбенты (поглотители) уникальны благодаря простоте их синтеза. Нужен только водный раствор и дешевые распространенные реагенты, рассказала сотрудник научно-исследовательского инженерного центра "Кристалл" СФУ, доцент Светлана Дидух-Шадрина.

Ученым хватило веществ, имеющихся в любой химической лаборатории, - это оксиды кремния, циркония или титана. Полученные сорбенты экологически безопасны и относятся к так называемой "зеленой химии", отметила Дидух-Шадрина.

Для анализа воды образец пропускают через первый картридж, где мышьяк оседает, а затем через второй, где происходит выделение этого ядовитого вещества. Затем картриджи отправляют в лабораторию для детального анализа.

Кстати

Исследование, в котором участвовали ученые СФУ, государственного университета Тувы и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, особенно актуально для регионов, где имеются горнорудные предприятия и производства по добыче цветных металлов.