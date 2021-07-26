"Томский завод электроприводов" выпустил за полугодие продукции на 728 млн рублей

АО "Томский завод электроприводов" (ТОМЗЭЛ, дочернее предприятие АО "Транснефть - Западная Сибирь") подвело итоги деятельности за шесть месяцев 2021 года. За этот период завод произвел продукции на 728 млн рублей.

Была выпущена 1601 единица продукции, в том числе различные типы электроприводов, устройств для размытия донных отложений в резервуарах "Диоген" и систем контроля их работы, скребки, преобразователи плотности жидкости, компьютеры промышленные, взрывозащищенные светильники и электродрели. Большая часть произведенной продукции поставлена в организации системы "Транснефть".

"Одним из приоритетных направлений является расширение сотрудничества завода с внешними партнерами. В этом году планируется провести опытную эксплуатацию образцов новой продукции на предприятиях нефтегазового сектора и ЖКХ. Среди изделий - электродрель аккумуляторная взрывозащищенная, плотномер, электропривод общепромышленного исполнения. Последний разработан предприятием специально для сторонних заказчиков", - отметил главный инженер АО "ТОМЗЭЛ" Сергей Тарабыкин.

Важным фактором для продвижения изделий завода на внешние рынки, в том числе в страны Евразийского экономического союза, стало получение предприятием сертификата Международной электротехнической комиссии на устройство "Диоген-700-РП-Э" для размыва донных отложений в резервуарах объемом от 2 до 50 тыс. куб. м во взрывоопасных зонах. Таким образом было подтверждено соответствие оборудования требованиям международных стандартов. Данный сертификат действует в 35 странах мира. Кроме того, в июне была завершена процедура получения сертификата соответствия Евразийского экономического союза на продукцию "Электродрель аккумуляторная взрывозащищенная".

В июне специалисты АО "ТОМЗЭЛ" приняли участие в отраслевой выставке "Газ. Нефть. Технологии" в г. Уфе. Завод представил специализированное оборудование собственного производства для предприятий нефтегазовой отрасли: преобразователь плотности жидкости "ТН -плотномер -25-6,3" и устройство для размыва донных отложений в резервуарах с высоковязкой нефтью и нефтепродуктами "Диоген 500/600/700-СПМ". Образцы продукции вызвали интерес со стороны участников и гостей выставки. Специально для представителей отечественных и белорусских предприятий нефтегазовой отрасли была организована презентация всех видов оборудования, которое выпускается на производственных площадках завода.

Справка:

АО "ТОМЗЭЛ", дочернее общество АО "Транснефть - Западная Сибирь", образовано в 1998 году. Основное направление деятельности - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО "ТОМЗЭЛ" - дочерние организации системы "Транснефть", а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"