"Томский завод электроприводов" выпустил за полугодие продукции на 728 млн рублей

Новости

Японский дзюдоист Оно стал двукратным олимпийским чемпионом 14:00
Названо самое безопасное обезболивающее 13:49
Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Петербурга 13:49
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим автопилотом 13:45
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ 13:44
Песков: Запись обращения к Путину не может быть поводом для штрафа 13:38
В "Белавиа" рассказали о причинах экстренной посадки самолета в Домодедово 13:28
Госавтоинспекция Москвы выявила 1,5 тысячи нарушений с июня 13:23
КПРФ подаст жалобу в Верховный суд на исключение Грудинина из партсписка 13:21
Росздравнадзор напомнил поликлиникам о правилах вакцинации 13:20
Вычислен второй подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе 13:15
Открыта регистрация на Международный таможенный форум-2021 13:05
Минприроды: За неделю потушено более 600 лесных пожаров 13:01
"Белавиа" пришлет самолет за пассажирами севшего в Домодедово лайнера 13:00
Президентские выплаты на детей в Подмосковье начнут выплачивать с 16 августа 12:59
Стало известно, когда построят новую дорогу из Москвы в Екатеринбург 12:59
Привившиеся пенсионеры получат "коробку здоровья" в Гостином дворе 12:48
Регионы забрали из Фонда дольщиков заявки по 34 проблемным домам 12:28
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты 12:25
Кузнецова поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев 12:22
Пассажиров рейса "Белавиа" доставят в терминал Домодедово 12:18
В 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц - Сергунина 12:10
Памфилова попросила регионы помогать кандидатам при сборе подписей 11:55
В Оренбуржье трех девочек ударило током во время селфи на крыше вагона 11:53
В МИД РФ прибыл представитель посольства Японии 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 12:47

"Томский завод электроприводов" выпустил за полугодие продукции на 728 млн рублей

АО "Томский завод электроприводов" (ТОМЗЭЛ, дочернее предприятие АО "Транснефть - Западная Сибирь") подвело итоги деятельности за шесть месяцев 2021 года. За этот период завод произвел продукции на 728 млн рублей.
Фото: АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Была выпущена 1601 единица продукции, в том числе различные типы электроприводов, устройств для размытия донных отложений в резервуарах "Диоген" и систем контроля их работы, скребки, преобразователи плотности жидкости, компьютеры промышленные, взрывозащищенные светильники и электродрели. Большая часть произведенной продукции поставлена в организации системы "Транснефть".

"Одним из приоритетных направлений является расширение сотрудничества завода с внешними партнерами. В этом году планируется провести опытную эксплуатацию образцов новой продукции на предприятиях нефтегазового сектора и ЖКХ. Среди изделий - электродрель аккумуляторная взрывозащищенная, плотномер, электропривод общепромышленного исполнения. Последний разработан предприятием специально для сторонних заказчиков", - отметил главный инженер АО "ТОМЗЭЛ" Сергей Тарабыкин.

Важным фактором для продвижения изделий завода на внешние рынки, в том числе в страны Евразийского экономического союза, стало получение предприятием сертификата Международной электротехнической комиссии на устройство "Диоген-700-РП-Э" для размыва донных отложений в резервуарах объемом от 2 до 50 тыс. куб. м во взрывоопасных зонах. Таким образом было подтверждено соответствие оборудования требованиям международных стандартов. Данный сертификат действует в 35 странах мира. Кроме того, в июне была завершена процедура получения сертификата соответствия Евразийского экономического союза на продукцию "Электродрель аккумуляторная взрывозащищенная".

В июне специалисты АО "ТОМЗЭЛ" приняли участие в отраслевой выставке "Газ. Нефть. Технологии" в г. Уфе. Завод представил специализированное оборудование собственного производства для предприятий нефтегазовой отрасли: преобразователь плотности жидкости "ТН -плотномер -25-6,3" и устройство для размыва донных отложений в резервуарах с высоковязкой нефтью и нефтепродуктами "Диоген 500/600/700-СПМ". Образцы продукции вызвали интерес со стороны участников и гостей выставки. Специально для представителей отечественных и белорусских предприятий нефтегазовой отрасли была организована презентация всех видов оборудования, которое выпускается на производственных площадках завода.

Справка:

АО "ТОМЗЭЛ", дочернее общество АО "Транснефть - Западная Сибирь", образовано в 1998 году. Основное направление деятельности - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО "ТОМЗЭЛ" - дочерние организации системы "Транснефть", а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область СФО Омская область

Главное сегодня

Песков прокомментировал протест Токио по поводу поездки Мишустина на Курилы
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ