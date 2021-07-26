В Красноярске квадроцикл придавил двух человек

На правобережье Енисея в Красноярске в результате ДТП пострадали два человека, катавшихся на квадроцикле в районе Черной Сопки.

Транспортное средство перевернулось, и люди оказались под ним. Выбраться самостоятельно они не смогли.

О случившемся сообщил оператору службы "112" очевидец. Вскоре информацию получили сотрудники КГКУ "Спасатель". Они и вызволили пострадавших из-под квадроцикла, уточняется в сводке происшествий учреждения за минувшие сутки.

Справка "РГ"

Гора Черная Сопка - потухший вулкан. Это самая высокая точка Торгашинского хребта, расположенного на правом берегу реки Енисей в Красноярске. Гора и прилегающая к ней территория признана памятником природы регионального значения.