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26.07.2021 10:52
Рубрика: Происшествия

В Красноярске квадроцикл придавил двух человек

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

На правобережье Енисея в Красноярске в результате ДТП пострадали два человека, катавшихся на квадроцикле в районе Черной Сопки.

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Транспортное средство перевернулось, и люди оказались под ним. Выбраться самостоятельно они не смогли.

О случившемся сообщил оператору службы "112" очевидец. Вскоре информацию получили сотрудники КГКУ "Спасатель". Они и вызволили пострадавших из-под квадроцикла, уточняется в сводке происшествий учреждения за минувшие сутки.

Справка "РГ"

Гора Черная Сопка - потухший вулкан. Это самая высокая точка Торгашинского хребта, расположенного на правом берегу реки Енисей в Красноярске. Гора и прилегающая к ней территория признана памятником природы регионального значения.

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