В Новосибирске задержали мужчину за финансирование терроризма

Сторонника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России) разоблачили в Новосибирске. Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального управления ФСБ, мужчина снабжал ячейку деньгами, отправив за рубеж больше 2,4 миллиона рублей.

Гражданин одной из соседних республик проживал в Новосибирске и собирал на свою банковскую карту средства на "джихад". Далее он переводил деньги за рубеж, получателями были лица, находящиеся в розыске за совершение преступлений террористической направленности.

Следователи новосибирского управления ФСБ, на основании материалов, собранных оперативниками ведомства, возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Центральный районный суд арестовал подозреваемого, он останется под стражей как минимум на два месяца. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и крупный штраф от 300 до 700 тысяч рублей.