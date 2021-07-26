В Новосибирской области строится ФОК в рамках проекта "Детский спорт"

На территории Криводановской средней школы № 22 создается физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В селе много любителей заниматься спортом, но мало спортивных объектов, поэтому профессионалы и любители, дети и взрослые с нетерпением ждут открытия нового объекта.

В Криводановке это первая открытая площадка для занятий физкультурой и спортом. Летом футболистам будет удобно тренироваться на искусственном покрытии, зимой здесь будет залит лед для занятий хоккеем. Кроме того, отличную возможность развивать свои физические таланты получат легкоатлеты. Готовность на сегодняшний день составляет 80%. Уже на 28 августа на новом стадионе намечены крупные соревнования по ГТО между школами района, на эту дату запланировано и торжественное открытие ФОКОТ.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский оценил ход строительных работ на спортивном объекте.

- Подобные спортивные комплексы нужно строить и в малых селах области, чтобы любой желающий мог заниматься спортом. Мы хотим максимально привлечь к здоровому образу жизни людей всех возрастов - детей, подростков, взрослых. Когда люди получают такие замечательные поля, где можно играть в футбол, стритбол, баскетбол, есть беговая дорожка, теплые раздевалки, это позволяет им значительно увеличить продолжительность жизни, - отметил Олег Иванинскрий

По мнению депутата, в селе Криводановка формируется культурно-спортивный центр.

- Есть Дом культуры с замечательными коллективами, школа, хорошо поставлена внеклассная работа, а теперь еще и спортивное направление. Убежден, что эти проекты должны продолжаться по всей области",- сказал Олег Иванинский.

Работники школы отмечают, что теперь учащиеся будут в отличных условиях заниматься физкультурой и на уроках, и во внеурочное время.

- На этом стадионе ребята будут играть в футбол до глубокой осени, зимой пройдут хоккейные тренировки - у нас есть секция, хороший тренер. В дальнейшем будем развивать легкую атлетику. В Криводановке мало спортзалов, поэтому такого стадиона нам давно не хватало, - рассказал учитель физкультуры Криводановской средней школы №22, менеджер по спортивной работе Дмитрий Стафеев.

Справка

В 2021 году в рамках реализации проекта "Детский спорт" планируется ввод в эксплуатацию двух ФОКОТ на территории Новосибирской области (в р. п. Чаны и в с. Криводановка), а также строительство двух ФОКОТ в с. Барышево Новосибирского района и с. Кочки Кочковского района.