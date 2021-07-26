В Новосибирской области строится ФОК в рамках проекта "Детский спорт"

Новости

Японский дзюдоист Оно стал двукратным олимпийским чемпионом 14:00
Названо самое безопасное обезболивающее 13:49
Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Петербурга 13:49
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим автопилотом 13:45
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ 13:44
Песков: Запись обращения к Путину не может быть поводом для штрафа 13:38
В "Белавиа" рассказали о причинах экстренной посадки самолета в Домодедово 13:28
Госавтоинспекция Москвы выявила 1,5 тысячи нарушений с июня 13:23
КПРФ подаст жалобу в Верховный суд на исключение Грудинина из партсписка 13:21
Росздравнадзор напомнил поликлиникам о правилах вакцинации 13:20
Вычислен второй подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе 13:15
Открыта регистрация на Международный таможенный форум-2021 13:05
Минприроды: За неделю потушено более 600 лесных пожаров 13:01
"Белавиа" пришлет самолет за пассажирами севшего в Домодедово лайнера 13:00
Президентские выплаты на детей в Подмосковье начнут выплачивать с 16 августа 12:59
Стало известно, когда построят новую дорогу из Москвы в Екатеринбург 12:59
Привившиеся пенсионеры получат "коробку здоровья" в Гостином дворе 12:48
Регионы забрали из Фонда дольщиков заявки по 34 проблемным домам 12:28
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты 12:25
Кузнецова поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев 12:22
Пассажиров рейса "Белавиа" доставят в терминал Домодедово 12:18
В 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц - Сергунина 12:10
Памфилова попросила регионы помогать кандидатам при сборе подписей 11:55
В Оренбуржье трех девочек ударило током во время селфи на крыше вагона 11:53
В МИД РФ прибыл представитель посольства Японии 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 13:23
Рубрика: Власть

В Новосибирской области строится ФОК в рамках проекта "Детский спорт"

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
На территории Криводановской средней школы № 22 создается физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В селе много любителей заниматься спортом, но мало спортивных объектов, поэтому профессионалы и любители, дети и взрослые с нетерпением ждут открытия нового объекта.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

В Криводановке это первая открытая площадка для занятий физкультурой и спортом. Летом футболистам будет удобно тренироваться на искусственном покрытии, зимой здесь будет залит лед для занятий хоккеем. Кроме того, отличную возможность развивать свои физические таланты получат легкоатлеты. Готовность на сегодняшний день составляет 80%. Уже на 28 августа на новом стадионе намечены крупные соревнования по ГТО между школами района, на эту дату запланировано и торжественное открытие ФОКОТ.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
По итогам "Технопрома-2021" разработают научно-технологические проекты

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский оценил ход строительных работ на спортивном объекте.

- Подобные спортивные комплексы нужно строить и в малых селах области, чтобы любой желающий мог заниматься спортом. Мы хотим максимально привлечь к здоровому образу жизни людей всех возрастов - детей, подростков, взрослых. Когда люди получают такие замечательные поля, где можно играть в футбол, стритбол, баскетбол, есть беговая дорожка, теплые раздевалки, это позволяет им значительно увеличить продолжительность жизни, - отметил Олег Иванинскрий

По мнению депутата, в селе Криводановка формируется культурно-спортивный центр.

- Есть Дом культуры с замечательными коллективами, школа, хорошо поставлена внеклассная работа, а теперь еще и спортивное направление. Убежден, что эти проекты должны продолжаться по всей области",- сказал Олег Иванинский.

Работники школы отмечают, что теперь учащиеся будут в отличных условиях заниматься физкультурой и на уроках, и во внеурочное время.

- На этом стадионе ребята будут играть в футбол до глубокой осени, зимой пройдут хоккейные тренировки - у нас есть секция, хороший тренер. В дальнейшем будем развивать легкую атлетику. В Криводановке мало спортзалов, поэтому такого стадиона нам давно не хватало, - рассказал учитель физкультуры Криводановской средней школы №22, менеджер по спортивной работе Дмитрий Стафеев.

Справка

В 2021 году в рамках реализации проекта "Детский спорт" планируется ввод в эксплуатацию двух ФОКОТ на территории Новосибирской области (в р. п. Чаны и в с. Криводановка), а также строительство двух ФОКОТ в с. Барышево Новосибирского района и с. Кочки Кочковского района.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Песков прокомментировал протест Токио по поводу поездки Мишустина на Курилы
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии