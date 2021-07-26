В Омской области братья избили посетителя кафе

В отделе МВД России по Называевскому району Омской области начали проверку по факту причинения вреда здоровью 36-летнему мужчине в местном кафе. Визит в заведение закончился для него больницей, куда он попал с многочисленными травмами. Врачи обнаружили у пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные раны лица, гематомы в области глаз.

Потерпевший приехал отдыхать в кафе, где у мужчины произошла ссора с двумя братьями 26 и 19 лет. В ходе конфликта молодые люди нанесли пострадавшему удары руками и ногами в область головы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Сейчас идет полицейская проверка с целью установления всей картины произошедшего инцидента.

По словам полицейских, свою вину подозреваемые признали полностью, в содеянном раскаялись. Процессуальное решение будет принято, когда закончится расследование. Суд учтет степень причинения вреда здоровья пострадавшему.