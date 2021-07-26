В Томске медработник в течение месяца уничтожала вакцину от COVID-19

Полиция Томска возбудила уголовное дело по подозрению в растрате 63-летней женщины, работницы одного из медучреждений города. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, томичка в течение месяца уничтожала вакцину от COVID-19.

Противоправную деятельность медработника раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по региону. По материалам дела, медик в период с июня по июль текущего года вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от коронавируса. Она отмечала информацию о якобы сделанных прививках, тогда как на самом деле уничтожала вакцину.

Уголовное дело возбуждено дознавателями отдела МВД по Октябрьскому району Томска. По статье о присвоении или растрате женщине грозит до двух лет лишения свободы. Полиция проводит дознание и оперативные мероприятия, устанавливая все обстоятельства преступления.