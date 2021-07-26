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26.07.2021 00:20
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье задержан сообщник убийцы полицейского

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
В Ставропольском крае расследуется громкое уголовное дело об убийстве замначальника уголовного розыска ОП 4 УМВД России по городу Ставрополю Руслана Абовяна.

Оперативно удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 28-летний уроженец одной из соседних республик. У него нашли патроны и магазины к пистолету. Сейчас с ним работают следователи. Также готовятся документы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Второго участника убийства продолжают искать. Правоохранители выясняют, кто еще мог быть причастен к нападению.

Фото: Пресс-служба УГИБДД Ставропольского края
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Напомним, покушение на полицейского произошло поздней ночью 23 июля. Абовян возвращался домой. И как только он припарковал автомобиль, неизвестный открыл по нему огонь. Правоохранитель смог выбраться из автомобиля и попытался уйти от нападавшего, но был смертельно ранен. В уже лежавшего мужчину преступник еще выстрелил несколько раз и скрылся. Прибывшие на место медики увезли раненого в больницу. В реанимации ему попытались оказать помощь, но травмы оказались слишком серьезными, и Абовян скончался. Он получил девять огнестрельных ранений.

Между тем

Задержан подозреваемый в избиении министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. Инцидент произошел на турбазе в Благовещенске, где чиновник отдыхал вместе с супругой. По предварительным данным, к жене Курдюкова стали приставать. Предположительно, это был мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин. Министр заступился за жену. В ходе конфликта он получил травму головы и потерял сознание, после чего впал в кому. 24 июля Курдюков скончался, несмотря на усилия врачей.

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