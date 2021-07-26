Рэкетиры в Ставрополье требовали у бизнесмена 30 миллионов рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании полицейскими Северо-Кавказского федерального округа четверых участников группы, которые вымогали у жителя Ставрополья крупную денежную сумму.

По словам Ирины Волк, они, угрожая физической расправой, требовали у предпринимателя 30 миллионов рублей под видом возвращения несуществующего долга. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен передал вымогателям 10 миллионов рублей. А затем обратился в полицию.

Полицейские установили местонахождение четырех бандитов. Их задержали и взяли под стражу. Еще двое предполагаемых участников группы объявлены в федеральный розыск.