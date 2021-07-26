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26.07.2021 10:07
Рубрика: Общество

Синоптики предрекли дожди регионам Северного Кавказа

Текст: Роман Кияшко

На Северном Кавказе в ближайшие дни ожидаются дожди и понижения температуры. При этом погодные явления не будут носить экстремального характера.

Фото: iStock
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Как передает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, лето на Юге России вернет свои позиция. Однако в ближайшие дни это не коснется Северного Кавказа.

- Тенденция - постепенное усиление позиции антициклона в регионах большей части Юга страны - в Крыму, в междуречье Волги и Дона, за исключением кавказского региона, где циклоническая депрессия некоторое время еще будет воздействовать на погодные условия и отзываться скоротечными грозовыми дождями до 28 июля, - отметил он.

Так, в Нальчике в течение пяти дней выпадет 45 миллиметров осадков, во Владикавказе - 34 мм, в Грозном - около 20 мм, в Сочи - 15 мм. Ожидаются дожди в Дагестане и Ставропольском крае. Однако уже в четверг погода в регионах СКФО наладится.

- На остальной части юга страны до конца недели установится антициклональный солнечный тип погоды, с каждым днем приток тепла будет усиливаться. Сначала выйдем на тридцатиградусные показатели, к концу недели - воздух будет прогреваться до 35 градусов, - заявил Тишковец.

Вода у побережья Симферополя и Ялты прогреется до 24-26 выше нуля, а в Сочи и около Анапы температура моря станет 26-27 градусов.

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