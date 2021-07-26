Синоптики предрекли дожди регионам Северного Кавказа

На Северном Кавказе в ближайшие дни ожидаются дожди и понижения температуры. При этом погодные явления не будут носить экстремального характера.

Как передает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, лето на Юге России вернет свои позиция. Однако в ближайшие дни это не коснется Северного Кавказа.

- Тенденция - постепенное усиление позиции антициклона в регионах большей части Юга страны - в Крыму, в междуречье Волги и Дона, за исключением кавказского региона, где циклоническая депрессия некоторое время еще будет воздействовать на погодные условия и отзываться скоротечными грозовыми дождями до 28 июля, - отметил он.

Так, в Нальчике в течение пяти дней выпадет 45 миллиметров осадков, во Владикавказе - 34 мм, в Грозном - около 20 мм, в Сочи - 15 мм. Ожидаются дожди в Дагестане и Ставропольском крае. Однако уже в четверг погода в регионах СКФО наладится.

- На остальной части юга страны до конца недели установится антициклональный солнечный тип погоды, с каждым днем приток тепла будет усиливаться. Сначала выйдем на тридцатиградусные показатели, к концу недели - воздух будет прогреваться до 35 градусов, - заявил Тишковец.

Вода у побережья Симферополя и Ялты прогреется до 24-26 выше нуля, а в Сочи и около Анапы температура моря станет 26-27 градусов.