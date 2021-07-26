В Северной Осетии экскаватор с водителем упал с 40-метрового обрыва

В Ирафском районе Северной Осетии во время дорожных работ на дороге между селениями Асхау и Мацута трактор сорвался в глубокий обрыв. Дорога идет вдоль реки Харес.

Как сообщили в МВД республики, за рулем дорожной техники находился 34-летний мужчина, которого сейчас ищут спасатели.

- На 34 километре автодороги Ахсау-Мацута, произошел обвал грунта, в результате чего экскаватор-погрузчик, в кабине которого находился житель республики 1987 года рождения, опрокинулся в обрыв, - говорится в сообщении ведомства.

Трактор упал с 40-метрового обрыва и упал в реку Харес, сообщил "РГ" источник в МВД региона. Он полностью ушел под воду. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа МВД и руководство отдела ведомства в Ирафском районе, а также сотрудники ГУ МЧС по Северной Осетии. Спасатели продолжают поиски водителя, но их осложняет бурное течение реки.