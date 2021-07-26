В Петербурге к 2024 году при дополнительных инвестициях в размере 130 миллиардов рублей могут быть открыты шесть новых станций метро. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла, которое провел президент России Владимир Путин.

По словам Беглова, дополнительные инвестиции позволят открыть также станцию на территории города Кудрово Ленинградской области. Реализация этого проекта оценивается в 31 миллиард рублей. Еще 41 миллиард рублей стоит метродепо для обслуживания поездов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Губернатор отметил, что сейчас метрополитен Северной столицы насчитывает 72 станции, назрело строительство новых станций.

В то же время Александр Беглов обратил внимание на то, что компания "Метрострой", которая в основном занималась строительством подземки в городе, сейчас находится в стадии банкротства.

В качестве альтернативы в городе создали другую компанию "Метрострой Северной столицы", контрольный пакет акций которой принадлежит Петербургу.