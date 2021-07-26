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26.07.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области гражданин осужден за пьяный поджог своей квартиры

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
Суд в Вологодской области назначил условный срок 47-летнему гражданину, который, будучи в подпитии, поджег свою квартиру.

"Суд установил, что вечером 28 февраля 2021 года пьяный Александр Н. облил легковоспламеняющейся горюче-смазочной жидкостью пол в своей квартире в деревянном жилом четырехквартирном доме в п. Вохтога Грязовецкого района и поджег, после чего покинул помещение, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных, которые потушили огонь".

Фото: iStock
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Зачем уже немолодой человек вдруг решил именно таким образом добавить огня в свою жизнь, он и сам не помнит. С водкой свяжешься - и не такое забудешь.

"Подсудимый вину признал, - продолжают в пресс-службе. - Как пояснили в Грязовецком районном суде, накануне Александр Н. принес из гаража две бензопилы, чтобы отогреть их. Вечером он выпил бутылку водки и продолжил пить в течение следующего дня. Помнит, что сломал шкаф, уронил телевизор, а потом уснул. Происходящее дальше не помнит. Проснулся утром у матери, она ему рассказала о поджоге".

А дальше начинается правовая часть истории. Легко представить ужас соседей, когда в деревянном доме заплясали языки пламени. Перед огнем двери не закроешь, он в каком-то смысле товарищ нахальный: ворвется без приглашения. Если бы пожарные не приехали вовремя, от дома могло бы остаться пепелище.

Поскольку огонь мог перебежать в квартиры соседей, мужчину обвинили в покушении на умышленное повреждение чужого имущества

При самом плохом развитии событий с виновника пожара можно было взыскать ущерб. Смог бы он расплатиться по счетам, это уже другой вопрос. Есть большая вероятность, что исполнительные листы с кругленькими суммами стали бы для жертв пожара лишь моральным утешением. Поэтому хорошо, что все хорошо закончилось. Но соседям и полиции захотелось какими-то юридическими средствами дать человеку понять, что в дальнейшем так лучше не делать.

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Если бы гражданин изначально пытался сжечь чужое имущество, он бы однозначно подпадал под Уголовный кодекс. Но в данном случае формально зла на соседей человек не держал и ничего плохого конкретно им не делал: просто играл с огнем в своей квартире. Ведь на своей территории человек - хозяин. Может крушить и ломать, что пожелает. Подсудны ли костры в родных четырех стенах?

Суд в Вологодской области решил, что подсудны. По его мнению, для данной ситуации подходит статья 167 УК "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Ведь, поджигая свою квартиру, человек одновременно поджигал и общий дом. Поскольку огонь не успел испортить жизнь соседям, мужчину осудили за покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога. Суд назначил ему 1 год 4 месяца лишения свободы условно. При этом на Александра Н. были возложены определенные обязанности. Так что какое-то время он будет находиться под присмотром.

Этот же правовой подход можно использовать и в других подобных ситуациях к невменяемым соседям. Кстати, теоретически суд мог зачесть состояние опьянения как отягчающее обстоятельство. Так что мужчине еще повезло. Лишь бы соседям не пришлось об этом жалеть.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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