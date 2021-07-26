На ледоколе "Красин" в Петербурге открылась интерактивная полярная станция

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут почувствовать себя настоящими полярниками: Северный морской музей Архангельска открыл на борту легендарного ледокола "Красин" интерактивную выставку "Территория смелых. Год на полярной станции". Для посетителей она будет доступна с 29 июля.

"Территория смелых" - это реконструкция зимовки на полярной станции 50-60-х годов прошлого века, обстановка которой воссоздана сотрудниками Северного морского музея по воспоминаниям полярников, а также с помощью "Наставления гидрометеорологическим станциям и постам" 1956 года выпуска. К предметам можно и нужно прикасаться: посетителям предлагается снять показания метеоприборов и составить свой прогноз, проверить, как работает радиостанция, сделать селфи в одежде полярников.

По словам директора Северного морского музея Евгения Тенетова, название выставке присвоено по следам советской классики - фильм "Семеро смелых" Сергея Герасимова и роман "Территория" Олега Куваева сделали профессию полярника популярной и желанной для многих мальчишек ХХ века. Евгений Тенетов рассказал "РГ", что все предметы, представленные в экспозиции, подлинные - соавтором проекта стал известный архангельский коллекционер Дмитрий Иванов.

По словам директора филиала Музея мирового океана в Санкт-Петербурге "Ледокол "Красин" Ольги Подшувейт, открытие такой выставки именно на борту ледокола - знаковое событие, так как проход судов по Северному морскому во многом определялся данными, полученными на полярных метеорологических станциях.

Посетить выставку петербуржцы и гости города смогут при условии соблюдения мер безопасности. На ледокол пускают в масках, посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.