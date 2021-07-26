Почему когда Карелия горит, в соседней Финляндии все спокойно

На территории Карелии продолжается борьба с 22 лесными пожарами на площади 11,3 тыс. га. На прошлой неделе огонь угрожал населенным пунктам Найстенъярви, Большие горы и другим, проводилась эвакуация жителей. При этом в соседней Финляндии только локальные возгорания, в том числе перекинувшиеся из России. Один такой пожар на площади в десять соток неподалеку от городка Лиекса 12 сотрудников местной лесной охраны потушили за пять часов.

Почему в соседней стране со схожими природными условиями ситуация так отличается от России? "В Финляндии еще в первой половине ХХ века ситуация с лесными пожарами была хуже, чем сейчас в России, - рассказал координатор лесного проекта WWF России Константин Кобяков. - Но потом там отказались от проведения палов: сельскохозяйственных или противопожарных. От этого леса стали гореть намного реже. Параллельно людей приучили соблюдать особую осторожность при обращении с огнем".

В результате за год в стране Суоми за год лесные пожары происходят на площади 350-700 га, хотя раньше они распространялись на 5-7 тыс. га. Это тоже немало: в Финляндии леса покрывают 71% территории страны и площадь лесного фонда составляет 222 тыс. кв. км. В России, для сравнения, больше 8 млн кв. км. Соотношение таково: в Финляндии каждый год пожары распространяются на 0,005% площади лесного фонда, а в России - 0,73-0,85%, подсчитали в WWF России.

По данным Рослесхоза, в Карелии 72% пожаров возникли из-за человека: кто-то не потушил костер, кто-то бросил окурок. В лесном ведомстве отмечают, что люди не успели адаптироваться к изменению климата: лето на Севере стало жарким, и если раньше брошенная на землю спичка сама бы погасла во влажном мху, то теперь она окажется в сухой хвое, которая легко занимается даже от слабого огонька.

"На тысячу гектаров леса в Финляндии приходится более 12 км дорог, тогда как в России всего полтора километра, - добавила глава комиссии по экологии Общественной палаты Елена Шаройкина. - Такая плотность дорог позволяет легко тушить пожары, техника может оперативно добраться до места ЧП".

На тысячу гектаров леса в Финляндии приходится более 12 км дорог, тогда как в России всего полтора километра

Оперативность тушения пожаров - ключевой фактор, соглашается Кобяков. Меньшую площадь тушить проще, быстрее и дешевле. После этого пожарный расчет может отправиться на другое возгорание. Когда крупные силы задействованы на большом пожаре, на ликвидацию других просто не хватит сил, объясняет он.

Еще один фактор - личная ответственность каждого человека, находящегося в лесу за свое поведение и неизбежность санкций за нарушения противопожарных правил, считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. По его мнению, штраф за небрежно брошенный в лесу окурок должен быть не меньше 87 тысяч рублей - 1 тысячи евро, тогда и поведение отечественных туристов и грибников начнет соответствовать европейским стандартам. Сейчас санкция 1,5 тыс. рублей.

Рослесхоз проводит разъяснительную работу, объясняя людям, как обращаться с огнем на природных территориях, когда можно посещать лес, когда нельзя, заверили в ведомстве. Там считают, что такое понимание придет со временем. Пока же надо просто повторять: развел огонь - потуши его.

В Финляндии в частной собственности находится 59% лесных угодий, владельцы следят за своими участками, добавил Константин Кобяков. Это позволяет контролировать пришедших погулять или за грибами людей, вовремя замечать возгорания. В отечественных лесах контроль намного слабее, признает Елена Шаройкина. По ее мнению, не хватает работников лесной охраны, на эту службу выделяется скудное финансирование, да и арендаторы зачастую пренебрегают противопожарной работой.

Еще одна причина горимости отечественного леса - сухостой, напомнили эксперты. Его не убирают, но в отличие от валежника даже нельзя забрать на дрова. Однако при лесном пожаре именно эти засохшие на корню деревья становятся главным топливом для пламени. В Финляндии в лесах сухостоя не найти, и это тоже помогает быстрее справляться с возникающими возгораниями.