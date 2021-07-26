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26.07.2021 14:18
Рубрика: Власть

Путин поручил Беглову заняться улицами в Кронштадте

Текст: Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. Он отметил, что в регионе проживают более 7 миллионов человек и вопросы развития транспорта важны. "Поэтому мы поговорим сегодня, что нужно будет сделать дополнительно для того, чтобы ситуация продолжала улучшаться", - сказал президент.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем докладе упомянул также обеспечение транспортной доступности Кронштадта, где создается исторический культурный центр. "Там улицами надо заняться, в Кронштадте", - отреагировал Путин.

"Улицы, да", - согласился Беглов. Губернатор добавил, что в Кронштадте в соответствии с поручением Путина также реализуется масштабный проект "Остров фортов", началась реконструкция исторических фортов "Кроншлот", "Петр I" и "Александр I".

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