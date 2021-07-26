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Текст:   Марина Трубилина 
12:28 26.07.2021

Регионы забрали из Фонда дольщиков заявки по 34 проблемным домам

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Ходатайства по 34 проблемным домам отозвали в июле регионы из Фонда защиты прав дольщиков. Об этом сообщил гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Большинство этих объектов - 26 проблемных домов - расположены в Ленинградской области. Пострадавшими по ним признаны более 1,5 тысячи дольщиков. Поскольку в бюджете региона не предусмотрено средств на софинансирование мероприятий по восстановлению прав пострадавших граждан (а это одно из обязательных условий вынесения объектов на наблюдательный совет Фонда), субъектом было принято решение использовать иные механизмы, без помощи Фонда защиты прав дольщиков.

"Еще три отозванных объекта расположены в Республике Дагестан. Причина отзывов объектов - отсутствие ранее выданного разрешения на строительство, превышение активов над обязательствами. Также были отозваны пять объектов Краснодарского края, потому что для восстановления прав дольщиков будут применяться иные механизмы", - рассказал Тимофеев.

Глава фонда подчеркнул, что до начала августа регионы, отозвавшие свои объекты, должны определить механизм и сроки восстановления прав дольщиков и направить эту информацию в фонд. "Мы должны понимать, что эти объекты не будут брошены и граждане получат свои квартиры или равноценные компенсации", - отметил Тимофеев.

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