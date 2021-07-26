Семья Малафеевских стала "Семьей года"

Многодетная семья Малафеевских из Нюксенского района Вологодской области победила во Всероссийском конкурсе "Семья года". Она стала лучшей в номинации "Золотая семья".

Когда Малафеевские собираются все вместе, то народу получается много. Фото: Из архива семьи Малафеевских

И неспроста. 8 мая нынешнего года Сергей Ильич и Валентина Алексеевна отпраздновали золотую свадьбу. У них большая семья - шесть детей, 13 внуков и одна правнучка. Когда собираются все вместе на праздники, народу получается много, это же не только дети, но и их мужья и жены. Но всем хватает места за большим столом в родительском доме.

Сергей Ильич и Валентина Алексеевна Малафеевские всю свою жизнь отдали селу, проработали в колхозе "Трактор". Сергей Ильич отслужил в армии и остался здесь, трудился на сельскохозяйственной технике, награжден медалями.

А вот Валентина Алексеевна сделала настоящую карьеру. Она прошла путь от обычной работницы до председателя колхоза. Ей приходилось брать на себя ответственность в принятии важных решений, трудиться без выходных и праздников - на селе по-другому нельзя. Но муж понимал и всегда поддерживал жену-председателя.

Сергей Ильич и Валентина Алексеевна всю свою жизнь проработали в колхозе "Трактор"

Валентина Алексеевна Малафеевская никогда не сидела без общественной работы. Она не один раз была депутатом сельского поселения, членом президиума районного совета ветеранов, председателем первичной ветеранской организации. Имеет разные награды, но самые почетные и важные - медали материнства I и II степени.

По-разному сложились судьбы их шестерых детей. Кто-то уехал из родительского дома, кто-то живет рядом. Как говорят дети Малафеевских, родители для них самые близкие люди, они учили их трудолюбию, воспитывали в любви и заботе. А соседи считают Сергея Ильича и Валентину Алексеевну настоящими тружениками.

Они и сегодня, несмотря на возраст, с раннего утра на своем хозяйстве. У них куры, поросята, овцы, корова. А еще приусадебный участок и пасека.

- Супруги Малафеевские - пример крепкой дружной семьи, добросовестные сельские труженики, беззаветно верные родной земле, - прокомментировала заместитель губернатора Вологодской области Валентина Артамонова. - Именно на таких людях, ответственных и активных, преданных своему делу и семейным ценностям, держится глубинка.

Кстати, Вологодская область представила для участия во Всероссийском конкурсе "Семья года" пять семей, в каждую номинацию. А перед этим лучших определили в рамках регионального соревнования. Всего же на конкурс поступило 192 заявки, в областной этап прошли 98 семей.

Всероссийский же конкурс проводился в шестой раз. В нем участвовали 366 семей - победителей региональных этапов. Лучшими стали 85 семей - по несколько в каждой номинации.

Торжественная церемония для победителей и призеров конкурса "Семья года" пройдет в Москве осенью. По итогам конкурса издадут Национальную книгу-летопись семей.

Между тем

Еще одна семья из Северо-Запада стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года". Это Сергей Кириллов и Наталия Голубцова из города Северодвинска Архангельской области. Они воспитывают шестерых детей. Вместе бывают на концертах, в музеях, путешествуют, участвуют в экологических акциях и субботниках.

Главу семейства неоднократно отмечали за активную жизненную позицию и участие в пропаганде достойного отцовства, укрепление авторитета института семьи и семейных ценностей. Он - многократный участник и победитель областного конкурса "Поморский папа". Мама награждена знаком отличия Архангельской области "Материнская слава". Во Всероссийском конкурсе они стали победителями в номинации "Многодетная семья".