В Карелии нашли массовое захоронение 140 человек столетней давности

Следственный комитет по Республике Карелия назначил проверку по факту обнаружения массового захоронения в Лахденпохском районе. По заключению экспертов, смерть этих людей наступила более ста лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло вблизи поселка Тиурулла. Там проводили ландшафтные работы и в грунте нашли скелетированные останки и три черепа человека. На место выехали следователи и криминалисты. Помощь оказали представители общественной организации "Союз поисковых отрядов Карелии".

Из грунта извлеки множественные костные останки. Уже установлено, что здесь захоронены порядка 140 человек. Найдены и останки предметов быта того времени.

Для получения исторической справки о возможных причинах массового захоронения Следком Карелии намерен привлечь историков и археологов.