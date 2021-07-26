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26.07.2021 22:22
Рубрика: Общество

В Петербурге началась вакцинация граждан без определенного места жительства

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
Первый компонент вакцины "Спутник V" получили граждане без определенного места жительства из Северной столицы. Из-за отсутствия документов они зачастую не могут претендовать на плановую медицинскую помощь, хотя коронавирусом болеют не меньше, чем те, у кого есть дом.
Маломобильных бездомных к месту вакцинации доставит благотворительный автобус. Фото: Сергей Николаев Маломобильных бездомных к месту вакцинации доставит благотворительный автобус. Фото: Сергей Николаев
Маломобильных бездомных к месту вакцинации доставит благотворительный автобус. Фото: Сергей Николаев

Адрес: Миргородская, 7, известен всем петербургским бездомным. Совсем рядом Невский проспект и Александро-Невская лавра, но ощущения парадного Петербурга там нет: вокруг заборы, промышленные предприятия. Раз в день туда приезжает благотворительный автобус, и волонтеры из общественной организации "Диакония" бесплатно кормят бездомных горячими обедами, выдают им одежду. Также на Миргородскую часто приезжают соцработники, которые рассказывают, как восстановить документы или получить медицинскую помощь.

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На этот раз благотворительный автобус привозил маломобильных бездомных к месту вакцинации. Прививки им делали врачи поликлиники N 49. Паспорта нашлись далеко не у всех. Тем не менее имя каждого пациента значилось в электронной базе данных, доступ к которой есть у врачей. Так что отметка о вакцинировании в этой базе проставлялась.

Сама процедура вакцинации ничем не отличалась от той, что предусмотрена в поликлиниках или торговых центрах. Врач опрашивал пациентов о противопоказаниях, измерял температуру, давление, сатурацию. А после каждый бездомный получал на руки справку о том, что он вакцинирован первым компонентом.

В "Благотворительной больнице" хотят сделать акцию постоянной, чтобы вакцину получили как можно больше обездоленных. Но общественники признаются: все будет зависеть от желания бездомных.

По их оценке, в Санкт-Петербурге не меньше 60 тысяч человек без определенного места жительства. Сколько из них переболели коронавирусом, неизвестно, такой статистики никто не ведет, да и в случае ухудшения самочувствия врача им просто некуда вызвать. Разве что "скорую", если произошло что-то экстренное.

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