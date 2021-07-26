В Петербурге началась вакцинация граждан без определенного места жительства

Первый компонент вакцины "Спутник V" получили граждане без определенного места жительства из Северной столицы. Из-за отсутствия документов они зачастую не могут претендовать на плановую медицинскую помощь, хотя коронавирусом болеют не меньше, чем те, у кого есть дом.

Адрес: Миргородская, 7, известен всем петербургским бездомным. Совсем рядом Невский проспект и Александро-Невская лавра, но ощущения парадного Петербурга там нет: вокруг заборы, промышленные предприятия. Раз в день туда приезжает благотворительный автобус, и волонтеры из общественной организации "Диакония" бесплатно кормят бездомных горячими обедами, выдают им одежду. Также на Миргородскую часто приезжают соцработники, которые рассказывают, как восстановить документы или получить медицинскую помощь.

На этот раз благотворительный автобус привозил маломобильных бездомных к месту вакцинации. Прививки им делали врачи поликлиники N 49. Паспорта нашлись далеко не у всех. Тем не менее имя каждого пациента значилось в электронной базе данных, доступ к которой есть у врачей. Так что отметка о вакцинировании в этой базе проставлялась.

Сама процедура вакцинации ничем не отличалась от той, что предусмотрена в поликлиниках или торговых центрах. Врач опрашивал пациентов о противопоказаниях, измерял температуру, давление, сатурацию. А после каждый бездомный получал на руки справку о том, что он вакцинирован первым компонентом.

В "Благотворительной больнице" хотят сделать акцию постоянной, чтобы вакцину получили как можно больше обездоленных. Но общественники признаются: все будет зависеть от желания бездомных.

По их оценке, в Санкт-Петербурге не меньше 60 тысяч человек без определенного места жительства. Сколько из них переболели коронавирусом, неизвестно, такой статистики никто не ведет, да и в случае ухудшения самочувствия врача им просто некуда вызвать. Разве что "скорую", если произошло что-то экстренное.