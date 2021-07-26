В Петербурге нашли убитыми жену и сына адмирала в отставке

В Петербурге в квартире найдены тела пожилой женщины и мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, убийство произошло около двух недель назад. Все это время тела находились в квартире. О случившемся стало известно, когда по просьбе соседей была вскрыта дверь. То, что это именно убийство, стало ясно сразу, поскольку на телах были видны следы колото-резанных ранений. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил "РГ" источник в силовых структурах, погибшие - семья адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова, его жена 1937 года рождения и 56-летний сын.