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26.07.2021 10:00
Рубрика: Происшествия

В Петербурге нашли убитыми жену и сына адмирала в отставке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в квартире найдены тела пожилой женщины и мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: СК РФ
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По предварительным данным, убийство произошло около двух недель назад. Все это время тела находились в квартире. О случившемся стало известно, когда по просьбе соседей была вскрыта дверь. То, что это именно убийство, стало ясно сразу, поскольку на телах были видны следы колото-резанных ранений. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил "РГ" источник в силовых структурах, погибшие - семья адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова, его жена 1937 года рождения и 56-летний сын.

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